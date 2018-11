Gabriel Soto dará vida a un inmigrante

Los personajes de la telenovela Mi Marido Tiene Más Familia vivirán de cerca el problema de la migración, gracias a Ernesto.

Este nuevo integrante de la trama de Juan Osorio estará a cargo de Gabriel Soto, quien se sumó a las grabaciones con la seguridad de que su papel llegará a los corazones de la gente.

"Es un personaje lleno de luz, de esperanza, va a reflejar al ser humano trabajador, luchón, que sale adelante. Vive con sus tres hijos.

"Su esposa y él se divorciaron. Es un indocumentado que vive en Miami, pero por confiarse en la cuestión de los papeles, llega la migra y lo deporta", contó Soto durante un comida de la producción en la que le dieron la bienvenida.

Aunque se trata de un tema delicado, Soto afirmó que se abordará con el tinte de comedia que tiene la historia producida por Juan Osorio, y con respeto.

"Es un tema muy caliente. Él llega a México sin nada, prácticamente a la deriva. Aquí renace su ser y sale adelante con sus tres hijos. Conoce a Pancho López (Arath de la Torre) y Pancho lo ayuda", añadió.

"Tengo mucho conocimiento del tema porque viví 10 años en McAllen. Tengo mucho feeling de lo que es vivir en la frontera. El tono es más tipo comedia, sin dejar a un lado el melodrama que requiere un proyecto de TV abierta".

Soto está contento porque este papel lo aleja de los personajes oscuros y con conflicto que había estado realizando en la pantalla chica.

La trama de Mi Marido Tiene Más Familia se extenderá hasta febrero próximo, y será en enero cuando los personajes interpretados por Zuria Vega y Daniel Arenas se integren de nueva cuenta a las grabaciones.

El productor Juan Osorio afirmó que, hasta ahora, uno de los retos que sigue enfrentando la producción a su cargo es el tema de la diversidad sexual, tarea que ejecuta su hijo Emilio.

"A la fecha no es fácil, cuesta mucho trabajo para no faltarle al respeto a la comunidad gay, que no hagamos un personaje de parodia. Me han sorprendido las mamás que han hablado para decir esto me pasó".