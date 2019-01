Gabriel le echa porras a su suerte

Dicen que cada quien habla como le va en la feria, y Gabriel ahora sí que le echa Porras a su suerte, porque en los 14 años que tiene radicando al otro lado de la frontera, sus condiciones han sido muy buenas.

El mexicano es una de las cartas fuertes de Telemundo, por lo que ha estado en los proyectos más importantes de los últimos 10 años como ¿Dónde está Elisa?, La Reina del Sur, La Casa de al Lado, El Señor de los Cielos, Los Miserables, Bajo el Mismo Cielo, La Fan, Mariposa de Barrio, Milagros de Navidad y Al Otro Lado del Muro.

"No a todos nos va igual", expresó Porras en entrevista telefónica al hablar de las condiciones de los mexicanos en general en Estados Unidos.

"Soy un ser sumamente afortunado, todos los días le agradezco a la vida, a Dios lo que me ha dado, porque de verdad soy muy afortunado".

El actor de 50 años, quien estuvo casado con la venezolana Sonya Smith, radica en Miami. Y en más de 10 años de estar viviendo en la Unión Americana no ha sufrido racismo.

"Yo llegué aquí con una visa de trabajo, con una casa donde vivir, independiente de eso, Miami no es una ciudad que se preste mucho para el racismo, puesto que la mayoría somos latinoamericanos acá", explicó.

"No he sufrido ningún tipo de discriminación, he encontrado un lugar maravilloso para vivir".

Señaló que aunque reside lejos de su país, le tiene un cariño entrañable a su patria.

"Me encanta México, voy dos veces al año, a comer tacos y a ver a mi papá", dijo emocionado.

El año pasado, Porras estuvo de visita en Monterrey en vacaciones de Semana Santa porque tiene primos en la Ciudad.

En su medio siglo de vida, indicó que a diario busca sacar la mejor versión de sí mismo.

"A mis 50 años me sigo conservando espiritualmente, medito todos los días, leo, me preparo para lo que viene y creo que esa oportunidad me la ha dado estar en Estados Unidos".

Aunque fue uno de los actores seleccionados de Telemundo para dar a conocer hace unos días los nuevos proyectos de la cadena, indicó que por ahora su empresa no le ha revelado los planes que tiene para él.

"Sigo perteneciendo a la empresa; entre marzo y mayo voy a tener algo".

El actor que así como está en una serie, también hace teatro o televisión, dijo, y empezará un curso de dirección de cine en inglés.