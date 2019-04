Apoyó George Lucas en la grabación de 'Game of Thrones'

George Lucas estuve presente durante la grabación del primer capítulo de la temporada final de “Game of Thrones”, reportó NME.

El creador de “Star Wars” visitó el set de la serie y platicó con los creadores del programa, David Benioff y Dan Weiss. "Cuando supimos que George Lucas quería visitar el set, pensamos que era una broma, pero luego nos emocionamos mucho y estábamos nerviosos porque era él", compartió Benioff.

El cineasta apoyó al director de “Game of Thrones”, David Nutter, y le dio algunos consejos a Kit Harington y Emilia Clarke. "No hay dirección para ti, realmente no me importas y no me importa lo que te pase", dijo Lucas en tono de broma a Harington.