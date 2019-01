Roma es la película favorita de Guillermo Del Toro

Además de sonar para las temporadas de premios, la cinta Roma de Alfonso Cuarón también está entre las favoritas del año de cineastas como el ganador del Óscar Guillermo del Toro y el director de los BAFTA Edgar Wright.

Entre las 10 cintas que cada uno le dio a Indiewire de lo más destacable de 2018 aparece la ganadora del León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que busca la nominación por México en los Óscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Ambos directores también coincidieron en su listado con Mandy, cinta de suspenso de Panos Cosmatos, protagonizada por Nicolas Cage, donde las acciones de una secta satánica desatan deseos de venganza.

El listado del tapatío, que amplió en Twitter a 12 películas, también incluye otras cintas que suenan para competir en los Premios de la Academia, como El Primer Hombre en la Luna, la más reciente película de Damien Chazelle (ganador del Óscar por La La Land) y La Favorita, dirigida por Yorgos Lanthimos.

Su selección combina acción como Nunca Estarás a Salvo (Lynne Ramsay), el western La Balada de Buster Scruggs (Ethan y Joel Coen) y el drama con Killing de Shinya Tsukamoto.

El Jinete, No Dejes Rastro, El Reverendo y Sorry to Bother You completan el listado del mexicano.

Wright, director de Baby Driver, incluyó entre sus favoritas cintas taquilleras como la animación Spider Man: Un Nuevo Universo y Misión Imposible: Repercusión.