Ringo enfrenta el round de su vida

Incluso cuando no estaba en el ring, José Ron mantuvo en alto la guardia de forma permanente para interpretar al boxeador Ringo, el personaje que más lo ha desafiado porque le implicó un cambio de hábitos en un nivel extremo.

Ponerse los guantes y fingir los golpes no le bastaba al actor para su interpretación protagónica en la telenovela que estrena Televisa el lunes, por lo que se sometió a ejercicio y dieta, dejó de lado las fiestas y aprendió box meses antes de comenzar a grabar.

"No es que haya hecho cosas nuevas, sino que me llevó a otro nivel de concentración, además de los temas físicos. Por eso fue un proyecto diferente que me sacó de mi zona de confort.

"Me exigió en todos los aspectos: emocional, físico en el ritmo de trabajo, cuidado riguroso de alimentación, no descuidar el ejercicio, llegar siempre estudiado a las grabaciones... no fue fácil toda la disciplina que estuve", aseguró el actor en entrevista.

Para tener el físico de un deportista y convencer a la gente con sus movimientos, se enfocó durante dos meses en aprender box, desde cómo golpear una pera hasta el juego de piernas.

Las complicaciones llegaron al arrancar las grabaciones y tuvo que encontrar tiempo para el ejercicio, comer y aprender sus diálogos.

"Los entrenamientos de box antes de que empezaran los llamados eran de algo más de una hora, a lo que yo sumaba trabajo de pesas, pero cuando empezaron tenía que entrenar todos los días sí o sí.

"Me iba al gimnasio antes de grabaciones, en el corte a comer o, si no se pudo antes, al salir, para luego irme a estudiar y preparar llamados. Me iba acomodando por los tiempos y fue muy difícil, no podía bajar la guardia", explicó.

Pero lo fundamental para lograr su meta fue cuidar, además del ejercicio y la alimentación, el descanso.

"Tuve que hacer sacrificios en el sentido de no salir a fiestas, dormir temprano y bien para levantarme a entrenar. Me gusta mucho el pan y las pastas, soy fan de los tacos, las hamburguesas, la pizza y las palomitas, pero a todo eso tuve que bajarle mucho", contó.

Las situaciones que vivirá Ringo a lo largo de la telenovela, que debuta a las 18:30 horas por Las Estrellas, también desafiaron a Ron, que comprendió que la forma de pensar de un boxeador es desgastante.

"Un boxeador se caracteriza por ser mentalmente muy fuerte, la exigencia es consigo mismo y todo lo que le pasa a Ringo lo hace un personaje complejo. Es alguien que tenía la custodia de su hijo, su hermano muere, pierde el campeonato.

"Además, grabar una pelea de box no es nada sencillo, puede que salgan 20 segundos al aire o máximo un minuto, pero te toma días", añadió.

Mariana Torres es la protagonista femenina de esta trama.

"Si las grabaciones de un proyecto son difíciles, a este había que sumarle el entrenamiento, el tema físico y el box. Eso lo volvió muy complicado", dijo José Ron.