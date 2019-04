Reportan la muerte del bajista Armando Vega Gil y la controversia enciende las redes

El sitio web de La Jornada acaba de reportar que mediante un tuit, el grupo de rock Botellita de Jerez confirmó hoy la muerte de su bajista, Armando Vega Gil, quien había publicado un tuit sobre su aparente suicidio.

La banda no se refirió en las redes sociales al suicidio de su compañero, pero publicó en Twitter que "con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @ArmandoVegaGil falleció la madrugada de hoy", confirmando de esta manera la lamentable noticia.

"Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes", agregó el tuit de Botellita. "Descansa en paz hermanito", agregó.

Mauricio Lebrón publicó en cambio que "las mujeres también mienten. Creer inocente a una mujer por el simple hecho de serlo es contrario a los principios elementales de derecho. No digo que Armando es inocente, si lo que dice la chica es cierto que denuncie penalmente y se siga el debido proceso".

El músico había sido señalado en el movimiento #MeToo de haber abusado y acosado a una niña de 13 años, dicho señalamiento había sido de manera anónima.

Vega Gil había publicado en su cuenta de Twitter un mensaje antes de suicidarse. "No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeTooMusicosMexicanos", escribió en el encabezado del tuit.

"Lo niego categóricamente, dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas de ellas menores de edad para entrevistas, talleres, o simplemente para tener charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera y mantengo comunicación con ellas y ellos", dice un fragmento del escrito.

Vega Gil dijo que quien realizó la denuncia anónima está en su derecho, pero se pone en entredicho su trayectoria, y que, al ser presuntamente falsa la acusación, habría invitado a que la demandante se reuniera con él acompañada de asesores, especialistas e integrantes de #MeTooMúsicosMexicanos para garantizar su seguridad.

"Es correcto que las mujeres alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie. Es un derecho inalienable el de la denuncia, sobre todo para las mujeres de este País y del mundo entero".

"En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida", se lee en la carta.

El también compositor agrega que su intención era que su hijo no se viera afectado, por lo que su muerte no sería aceptar la culpa, sino una muestra de su inocencia.

"Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final. La única salida que veo frente a mí es la del suicidio, así que me decido por ella", sentencia Vega Gil en la publicación.

El fundador de Botellita de Jerez cerró la misiva con una disculpa a las mujeres que pudo hacer sentir incómodas con "conductas machistas".

La cuenta de Twitter @MeTooMusicosMexicanos, en la que se realizó la denuncia, fue cerrada luego de que se informara sobre el deceso de Vega Gil.

Cortesía Armando Vega Gil, bajista Armando Vega Gil, bajista (Cortesía) (Cortesía)

Las reacciones

Una usuaria de Twitter de nombre Christina Martinez Torres reaccionó al tuit del bajista de esta manera. " de que sirve afrontar el proceso si ya le jodieron la vida? Las redes sociales se volvieron en la Santa Inquisición, juzgan, destruyen y no le dan derecho a los acusados a defenderse porque si se defiende es culpable y si no se defiende es culpable".

Por su parte, Yadira García, otra usuaria de la red social, no justificó la acción del músico porque considera que hubiera demostrado su inocencia en vez de quitarse la vida. "Estoy de acuerdo, pero en lugar de suicidarse debió afrontar todo el proceso y si era inocente no tenía nada de que preocuparse, pero no, ya lo hizo y eso da mucho qué pensar".

Saúl Peña opinó en Twitter que "sustentar con denuncias oficiales y presión en redes sociales es el mejor esquema de denuncia el cual da una credibilidad al 100% al denunciante. No podemos permitir que un mensaje anónimo en redes revuelva una problemática tan importante como el abuso a una persona', publicó.