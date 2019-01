Quieren a 'Sponge Bob' en el Super Bowl LIII

Usuarios de internet lanzaron una petición en la plataforma Change.org para pedir que Bob Esponja sea parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIII, que se celebrará el próximo 3 de febrero en Atlanta, Georgia.

La iniciativa surgió como un homenaje al fallecido creador de la caricatura, Stephen Hillenburg.

La petición también está inspirada en el capítulo "La Banda de Calamardo", en el que distintos personajes de la serie animada interpretan el tema "Sweet Victory", de David Glen Esley, para amenizar un partido de futbol americano llamado "Tazón de las Burbujas".

El movimiento llamado "Have 'Sweet Victory' Performed at the Super Bowl" (Tengamos 'Sweet Victory' Interpretada en el Super Bowl) recopiló ya más de un millón de firmas, y la meta es alcanzar el millón 500 mil.