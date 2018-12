‘Preguntando se llega a Roma’… y mucho más allá

A pesar de lo que se dice acerca de la seguridad en México, eso no ha sido un impedimento o generado temor entre los visitantes a esa ciudad, por ende Airbnb ha dado a conocer recientemente que la Ciudad de México resultó ser el destino que más ha crecido en términos relativos en todo el mundo para pasar el fin de año de 2018, con un incremento en la demanda del 117% con respecto a la misma época durante el 2017, por lo que eso te da una idea de que las cosas no son realmente como las pintan, porque como dijimos es cuestión de precaución y si ocurre algo, ocurre en cualquier parte del mundo.

“Cuando vas con un anfitrión, tú vas con alguien que conoce, que es un experto local y que te va a decir por dónde llegar o ‘no vayas por aquí o has esto, no hagas esto”, dijo Terral, quien antes de formar parte de Airbnb, trabajó en empresas como Microsoft, Telmex y Prodigy MSN. Fue además el creador de SuperAntojo.com en el 2011, una plataforma B2C en línea que fue adquirida por un jugador regional después de tres años. Antes de unirse al equipo de Airbnb, co-fundó Virket Local, una compañía que ofrece una gama completa de servicios de Marketing Digital en Latinoamérica y en Estados Unidos con hispanos para ayudar a las PYMES a tener éxito en línea.

Muchos piensan que la inseguridad es un problema bastante serio en México, pero la verdad es que en cualquier parte del mundo te puede pasar algo si no tomas precauciones. Así lo que lo hice fue preguntarle a los locales si sabían donde quedaba la famosa casa, pero me mandaron a muchos lugares sin suerte. Caminé desde El Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, por todas las calles antes de llegar a Roma, unas bonitas y pintorescas, otras feas y de cuidado, hasta cruzarme por fin con Tepeji, pero lo que encontré fue una sorpresa que les contaré más adelante.

Hace poco, un compañero viajó a la Ciudad de México y se hospedó en un hotel en el Centro Histórico y su experiencia en los alrededores terminó siendo muy desagradable, pues no hubo quién lo orientara y terminó metiéndose en lugares que no debía y a la hora menos indicada… el resultado fue que le quitaron sus pertenencias antes de regresar a su hotel en la noche.

La primera vez que me habló alguien de Airbnb (AirBed and Breakfast), te soy sincero, no le hice mucho caso. También ví algunos avisos en Facebook, pero la verdad no me dio curiosidad, es que hasta hace poco yo pensaba que lo mejor era llegar a un hotel o en el mejor de los casos, y el mؘás económico, a la casa de un conocido. (No niego que esto sea lo más barato o gratis, aunque dicen que lo barato sale caro, porque después terminas gastando más en las salidas con ellos).

Una de las mejores maneras de hacerlo es viviendo la experiencia alojandote en la casa de un familiar, amigo o mejor aún en un alojamiento de Airbnb si es que no tienes raices en ese sector mexicano. Si no sabes de lo que te estamos hablando entonces, déjame contarte, porque Roma y sus alrededores está llena de los llamados ‘listing’ o alojamientos Airbnb. Desde los más tradicionales hasta los más modernos, sino me crees visita su sitio en internet.

“Hace unos meses viajé a Río de Janeiro y antes había leído que la situación allá estaba fuerte en cuestiones de seguridad. Le mandé un Whatsapp a un amigo y me dijo que tuviera cuidado. Así que lo que hice fue quedarme en casa de alguien en Airbnb. Me quedé en casa de una familia brasileña y lo increíble es que antes de pisar Río, ya estaba intercambiando mensajes con ellos y eso hizo toda la diferencia del viaje porque me sentí acompañado. Y cuando llegaba a la casa en la noche, sentía como que llegaba a la casa de mi familia”, recuerda Terral, quien en desarrolla la estrategia local del mercado, impulsa la expansión de la plataforma y el crecimiento de la comunidad de Airbnb en México.

Como se puede apreciar, la experiencia de vivirla en carne propia es mucho mejor que te la cuente alguien y eso lo sabe Terral y de hecho, lo ha vivido.

Esta es la verdadera casa donde vivió Alfosno Cuarón. En la de enfrente fue donde se filmó la cinta Roma.

En mi caso, yo no tuve un ‘host’ que me orientara, pero preguntando pude llegar a la famosa casa de Tepeji 22 en la Colonia Roma luego de caminar por toda la ciudad, siendo ésta una “experiencia” en solitario que me dejó exhausto.

Cuestión de experiencia

Esa fue mi experiencia, pero el tipo de experiencias que se pueden vivir con Airbnb, me cuentan que son otras que no tienen que ver con impulsos personales. Estas están muy bien elaboradas y pensadas para los visitantes.

“Fíjate, cada vez que he tomado una experiencia siento como que es hacer algo con un amigo que es apasionado de un tema, porque realmente lo sientes así, porque lo que hace la diferencia es la pasión con la que la persona te habla de la actividad y eso se transmite, es como una energía (que te llega) y yo como que podría ser ‘host’ de experiencia de piano”, comentó emocionado Terral, quien es mitad frances-mitad venezolano y un apasionado por el teclado, quien nada toca en su casa y como audiencia tiene a sus dos gatos.

“Sabes que si hago una experiencia de piano... bueno ahí me van a ver en mi pasión", comentó entre risas. "En la oficina hay un piano y veo gente que está al final del día tratando de tocar y digo ‘me voy a parar cinco minutos para darles unos tips. Yo creo que cuando haces algo que te apasiona”, comenta Terral, quien dice que le fascinaría ser ‘host de piano", dijo y agregó que su trabajo no le deja el tiempo.

En la calle Tepeji se rodó la cinta Roma, de Alfonso Cuarón.

“Creo que cuando tú comparte algo que te apasiona hasta tú mismo lo estás disfrutando, estás dando, pero también estás recibiendo. Y eso es lo increíble de las experiencias, lo mágico de esto es que realmente está transformando la manera en la que vives tu viaje, porque yo recuedo cuando vivía en el sur de Francia, veía los autobuses llenos de turistas y llegaban a un monumento, salían todos, se tomaban la foto, se volvían a subir y ya. Yo los veía y me preguntaba ‘¿realmente conocieron el lugar o lo visitaron? Y es cuando dices que el turista es la persona que hacen cosas que lo locales no hacemos”, señaló acertadamente.

La empleada doméstica que me sacó del error al pensar que la casa de Tepeji 22 era en la que vivió Alfonso Cuarón cuando en realidad vivió su infancia en la de Tepeji 21.

Esto me hizo recordar el momento en el que me pare frente a la casa de Tepeji 22 y le pedí a un joven que pasea a un perro que me tomara una foto frente a la casa que yo pensaba que era la locación del film, pero ella me sorprendió con lo que me dijo. “Pero esa no es la casa, esesta otra”, señaló mostrándome la de enfrente que estaba pintada de rosa.

Se veían iguales, pero de color diferente. “Esa es la casa original en la que vivió Cuaron, el balcón que se ve ahí es donte estaba su recámara, entonces como los nuevos dueños no dieron permiso para hacer las grabaciones adentro, entonces hicieron algo similar aquí enfrente y en el interior se grabó la película”, nos dijo esta joven que resultó ser la empleada de servicio en la casa original.

Creo que tuve suerte de encontrarme con esta amable dama que me sacó del error, pues a pesar de no fue fácil llegar, lo que sí estoy claro es que “preguntándo se llega a Roma”… y a la casa original.

Finalmente, ¿qué es Airbnb?

Para los que hasta ahora no conocen o no han entendido qué es Airbnb, pues te cuento que se trata de una empresa que fue fundada en 2008, que tiene como misión crear un mundo en el que las personas se sientan como en casa, siendo parte de una comunidad enfocada en el turismo sustentable, brindando experiencias locales, auténticas, en un entorno inclusivo, diverso y amigable con el medioambiente. Es así de simple.

Ciudad de México tiene varios mercados y uno muy popular es el de Tacuba.

Para lograrlo, Airbnb ha aprovechado la tecnología para apoyar financieramente a millones de personas en el mundo, para que obtengan un beneficio económico de las propiedades o el espacio extra con el que cuentan, así como también apoyar sus pasiones y talentos, convirtiéndolos en verdaderos emprendedores de la hospitalidad.

Con su programa de “Experiencias especiales”, los visitantes de cada ciudad pueden vivir en carne propia innovadoras experiencia locales que han sido diseñadas por anfitriones en más de 1,000 mercados en el mundo.

La plataforma de persona a persona de Airbnb tiene un impacto positivo para todos los involucrados: anfitriones, huéspedes, empleados y las comunidades en las que opera.

En la peculiar localidad San Ángel encuentras tiendas artesanales.

En la ciudad de México por ejemplo, existen innumerables experiencias, ya sean de comidas y bebidas, de entretenimiento, culturales, musicales, artesanales, en fin para todos los gustos.

En noviembre de este año en el marco de Día de Muertos, o mas bien en el Mes de Muertos porque la celebración se extiende por casi 30 días, Airbnb, puso en marcha un concurso único titualdo ‘Viva el arte” en el que una ganadora vivió junto a una acompañante la experiencia de conocer y recorrer las históricas calles de Coyoacán, los grandes museos y espacios significativos del arte popular y el muralismo mexicano, para después hospedarse una noche en el museo Anahuacalli, dentro de una habitación diseñada en el tercer piso, donde tuvo la oportunidad de retroceder en el tiempo y sentirse como toda una artista mexicana.

"Viva la vida" fue un concurso que permitió a una ganadora hospedarse en el Museo Anahuacalli.

La ganadora pudo sentir y palpar la obra arquitectónica más importante de Diego Rivera, el Museo Anahuacalli, que gracias a la sobrina nieta de Frida, Cristina Kahlo, las piezas prehispánicas propiedad de Rivera que inspiraron al muralista, forman parte de este recinto construido en piedra volcánica.