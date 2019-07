¿Por qué los seguidores de Trump lo apoyan no importa qué? Aquí 4 respuestas increíbles

El índice de aprobación de Trump actualmente es del 43 por ciento, ligeramente más alto que su promedio del 40 por ciento. Los números de aprobación de trabajo de Reagan se ubicaron de manera similar en 43 por ciento en junio de 1983, el año antes de que ganara la reelección, segun una encuesta de Gallup.

La pregunta que muchos se hacen es por qué tiene muchos seguidores si como presidente “ha cometido muchos errores no forzados debido a su falta de comprensión y poca inteligencia para resolver problemas. Un ensayo de la página web The Authoritarians, ofrece su teoría enfatizando “su vasta ignorancia, su enorme falta de honestidad que parece tan reflexiva como su respiración, su hostilidad explosiva, su vanidad incontrolable y su despreciable degradación contra las mujeres”.

El ensayo agrega que el presidente es vulgar, estúpido al hacer estereotipos, tiene pensamientos fuera de línea ataques a las instituciones que más necesita para salvaguardar el país, y su juicio increíblemente pobre sobre quienes ha traído a su administración, así como igualmente desconcertante es su falta de juicio sobre los líderes extranjeros, amigos y enemigos, y su voluntad de inflamar a América.

Los seguidores de Trump son personas autoritarias

En comparación con la mayoría de las personas, los estudios han demostrado que los seguidores autoritarios obtienen sus creencias y opiniones de parte de las autoridades en sus vidas, y casi nunca toman una decisión. Ellos memorizan en lugar de razonar, la religión es un buen ejemplo de esto: los autoritarios tienden a creer firmemente en la religión en la que fueron criados, el resultado de haber tenido su religión fuertemente enfatizada para ellos mientras estaban creciendo. Pero en algún momento de su juventud, por lo general en la adolescencia temprana o media, generalmente tienen dudas sobre lo que se les ha enseñado. Cuando esto sucede, por lo general acuden a sus padres en busca de orientación, clérigos, escrituras o amigos que profesan una creencia firme. Principalmente buscan tranquilidad y, como es lógico, mantienen sus creencias.

Son personas susceptibles a los mentirosos

Una consecuencia de la fuerte necesidad de validación consensual de los seguidores, según las investigaciones, es que confiarán en alguien que repite lo que ellos creen, incluso si hay mucha evidencia de que la persona realmente no cree lo que dice. Están tan contentos de escuchar que sus opiniones regresan a ellos, ignoran las razones sólidas por las que la persona puede ser sincera o mentirosa. Por otra parte, las personas relativamente no autoritarias desconfían de alguien que pueda tener motivos ulteriores para reforzar sus creencias.

El dogmatismo

Cuando no sabes por qué tus creencias son ciertas, no puedes defenderlas muy bien cuando otras personas o eventos se enfrentan a ellas. Pero estar estupefacto no significa que cambies tus creencias. Puedes seguir creyendo tanto como antes si lo deseas. Incluso puedes darte una palmadita en la espalda por creer cuando parece claro que estás equivocado.

Son temerosos

Los seguidores informan que se les enseñó que el mundo es un lugar peligroso mucho más enérgico de lo que se enseña a la mayoría de las personas, un hecho confirmado por los padres. Algo de esto es bastante predecible, como el miedo a los ataques de las minorías raciales. Pero los temerosos padres sobrepasaron el miedo de sus hijos a ser atropellados por un automóvil o también a ser secuestrados.

En consecuencia, Donald Trump estaba bien posicionado para obtener el apoyo de seguidores autoritarios ya que era un hombre grande y aparentemente intrépido y poderoso. Todo lo que tenía que hacer era decir que veía los peligros que sentían los seguidores y que lucharía para protegerlos. Construiría un muro de más de 1000 millas de largo para mantener alejados a los violadores mexicanos. Él detendría la inmigración de ciertos países para evitar que los terroristas entren y maten a todos. Prometió proteger a las personas que temían que sus empleos se fueran al extranjero a países que, según él, estaban robando de Estados Unidos.

“Parece claro que Donald Trump cree que su mejor oportunidad de permanecer en el poder es mantener su base encendida. Son una minoría en el país, en aproximadamente 42% a 52%. Pero si todos votan, y la mayoría no lo hace, él ganará”, agrega el ensayo.

Para ver el ensayo entero, ingrese https://www.theauthoritarians.org/why-do-trumps-supporters-stand-by-him-no-matter-what/