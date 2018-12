Pininfarina le puso nombre al automóvil más rápido y poderoso, diseñado y producido en Italia

Pininfarina dijo que el nombre del primer automóvil en su cartera de vehículos eléctricos de lujo será el “Battista”.

Nombrado en honor a Battista 'Pinin' Farina, el fundador de la compañía de construcción de autos Carrozzeria Pininfarina que comenzó en 1930, el híper auto totalmente eléctrico será diseñado y fabricado a mano en números muy limitados, bajo la atenta mirada de Paulo Pininfarina, nieto y actual presidente de Pininfarina SpA.

Paolo Pininfarina le dijo a Michael Perschke, el CEO de Automobili Pininfarina y Anand Mahindra, Presidente del Grupo Mahindra & Mahindra, el inversor de la marca Italiana, para confirmarle que el híper auto de edición limitada, tomaría el nombre de su abuelo y sería el automóvil más rápido y poderoso jamás diseñado y producido en Italia.

Paolo Pininfarina dijo: “Esto es realmente un sueño hecho realidad. Mi abuelo siempre tuvo la visión de que algún día habría una gama independiente de autos con la marca Pininfarina”.

“Este híper auto contará con un rendimiento espectacular, una innovación tecnológica y, por supuesto, un estilo elegante. Para mí, simplemente tuvimos que llamarlo Battista. Su sueño se convierte en realidad hoy, ya que vinculamos nuestro glorioso pasado con el futuro del automovilismo", agrego Paolo.

Al aspirar a ser el primer híper auto de lujo completamente eléctrico del mundo, los niveles extremos de tecnología y diseño funcional se encuentran debajo del exterior de fibra de carbono de Battista, lo que respalda la entrega de un rendimiento asombroso para un automóvil de carretera.

La potencia y el torque equivalen a 1,900 bhp y 2,300 Nm respectivamente, lo que significa que Battista tiene el potencial de acelerar a 62 mph en menos de dos segundos, más rápido que un auto de Fórmula 1, y romper la barrera de velocidad máxima de 250 mph, todo con un cero potencial Rango de emisiones de más de 300 millas.

Automobili Pininfarina ha realizado una serie de anuncios en las últimas semanas que respaldan su ambición de ser la marca de autos de lujo con rendimiento totalmente eléctrico más innovadora, sostenible y deseable en su lanzamiento para el 2020.

Pininfarina tiene una asociación comercial de varios millones de euros con Rimac Automobili, el proveedor líder mundial de motores y baterías eléctricas, para marcas de automóviles premium y de lujo.

No más de 150 Battistas estarán disponibles a partir de fines de 2020 a un precio estimado entre US $ 2 millones y US $ 2,5 millones de euros.

Actualmente se están asignando 50 automóviles a los Estados Unidos, 50 a Europa y 50 a la región de Medio Oriente y Asia.