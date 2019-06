Pep Guardiola visita al NYCFC… ¿lo seduce la MLS?

Josep Guardiola se dio una vuelta por Nueva York en sus vacaciones y presenció el jueves el partido del NYCFC contra el FC Cincinnati. El ‘Pep’ también visitó el Yankee Stadium.

El actual técnico del Manchester City aprovechó su tiempo en el estadio para saludar a los jugadores neoyorquinos después del encuentro. No es la primera vez que al entrenador se le vincula con el equipo de la Gran Manzana y reportes indican que Guardiola estaría listo para tomar las riendas del equipo cuando termine su tiempo con el club inglés.

El estratega catalán tiene actualmente un apartamento en Nueva York, que usa cuando visita la ciudad, además cabe recordar que el Manchester City y el NYCFC tienen un mismo dueño.

Pep agradeció por las atenciones en su visita al estadio y le deseó suerte al equipo en el resto de la temporada de la MLS.

Guardiola saludó a cada uno de los jugadores en el vestidor.

Go inside the #NYCFC locker room after a big win at Yankee Stadium #ForTheCity pic.twitter.com/MEnFajpWpp — New York City FC (@NYCFC) June 7, 2019

