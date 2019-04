Para Jacqueline Andere 'pagaron justos por pecadores'

Después de 66 años de trabajar en Televisa, Jacqueline Andere habló de su separación con la empresa la cual le quitó su contrato de exclusividad y aunque no guarda rencores, declaró que pagaron juntos por pecadores.

Recordada por protagónicos como El Maleficio, Ha Llegado Una Intrusa, Sandra y Paulina y Cartas de Amor, la actriz dio a conocer que en Televisa también se dieron abusos.

"En un tiempo hubo muchos abusos también. Gente que se llevaba muchito dinero (por las exclusividades) y pues es como cualquier cosa, es un negocio. Entonces, si el negocio se está yendo a la goma por tantos abusos que hubo, ahora lo están componiendo ¿no?", dijo en entrevista telefónica.

"Y por los abusos de ciertas personas, más bien de muuuchas personas, ahora sí que pagaron justos por pecadores", añadió sin querer dar detalles de quienes abusaron.

En medio de todo, Jacqueline aseguró que todo tiene un final, se cerró un círculo y siempre estará agradecida con la empresa que la vio nacer en el medio del espectáculo.

"Yo 66 años estuve trabajando con Televisa, pero antes no se usaba la exclusividad, desde que hicimos El Vuelo del Águila (1994) ahí las empezaron a dar", recordó.

La actriz, quien tiene ocho décadas de vida, relató que su historia con la empresa se remonta a finales de los 50.

"Nunca con rencores ni nada de eso. Ellos me dieron mi carrera. Yo empecé de chamaquita, tenía como 16 ó 17 años, yo me vine de Estados Unidos y empecé a trabajar en cachirulazos, de extra, luego en Cachirulo, luego con Luis De Llano Palmer que me daba papelitos de una línea, dos, de tres y luego con Ernesto Alonso".

Los últimos 25 años de su carrera sí tuvo un contrato laboral firmado con la empresa de Azcárraga Jean que ya concluyó.

Pero no solo el de Jacqueline, también Chantal, Érika Buenfil, Éric del Castillo, Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva y muchos otros. Incluso se rumora que David Zepeda.

"Hay una edad para todo, además siempre estaré profundamente agradecida a los señores Azcárraga por tenerme tanto tiempo ahí", indicó.

Mencionó que Azcárraga Jean tuvo el detalle de hablar con ella y con su hija Chantal, dada la amistad que los une, para decirles de la situación que en la empresa.

"Era fácil porque tenía una exclusividad que te llegaba cada mes, pero eso te da la confianza de decir, bueno, esta novela está horrible, y en el contrato estaba que si no te gustaba algo, no lo hacías, por eso me pasaba dos o tres años sin trabajar.

"Ahorita tenía tres años sin hacer novela y eso es horrible. Estar cobrando sin trabajar tampoco me gusta. Eso lo comenté cuando hablé con Emilio, le dije: Emilio no he trabajado porque no me han llamado, o sea, yo no soy gorrona".