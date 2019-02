La gimnasta que encanta al mundo... ¡otra vez! (Video)

La gimnasta estadounidense Katelyn Ohashi consiguió su segundo 10 perfecto de la temporada en rutina de piso, en su natal, Seattle ante una audiencia de 7 mil 228 personas.

La atleta de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) anotó su quinto total de '10' en su carrera.

Katelyn y sus compañeras del equipo de la UCLA terminaron con un puntaje de 197,600 por lo que superaron los 196,000 de Washington y se mantienen invictas con una marca de 8-0.

Los reflectores apuntaron a la estadounidense a mediados de enero después de realizar su rutina al ritmo de la música de Michael Jackson, lo que le permitió obtener en ese momento el cuarto 10 de su carrera deportiva.

Katelyn vive otra vez un gran momento, luego que su carrera olímpica se vio plagada de lesiones, mismas que le impidieron llegar más alto en la gimnasia, pero su nombre ha ido en ascenso desde que se integró al equipo de UCLA.

En la segunda quincena de enero de 2019, la atleta de UCLA, que puso de cabeza a las redes sociales con una actuación perfecta.

Al ritmo de 'Proud Mary' de Tina Turner, Ohashi realizó un performance de un 1'30" en piso que impresionó a los espectadores en Anaheim Arena y llegó a diferentes partes del mundo gracias a la magia del internet.

Y en marzo del 2018, la joven atleta colegial ya se había hecho viral con su rutina de 'The Way You Make Me Feel' de Michael Jackson. Ese video llegó a 4 millones de reproducciones.