Jorge Drexler comparte su felicidad tras ser el máximo ganador del Latin Grammy

Si la calidad de su obra hacía en teoría que resultara razonable esperar un gran triunfo suyo en el Latin Grammy, lo cierto es que Jorge Drexler no tenía nada garantizado en la ceremonia que se llevó a cabo este jueves en la Arena MGM de Las Vegas por el simple hecho de que su propuesta está lejos de responder a los parámetros comerciales que se suelen celebrar en un evento como este.

Es por eso que, cuando el uruguayo entró a la sala de prensa en la que nos encontrábamos, luego de recibir tres gramófonos en las categorías de Canción del Año, Grabación del Año (ambos por el tema “Telefonía”) y Mejor Álbum de Cantautor (por “Salvavidas de hielo”), lo primero que le pedimos era que nos dijera con sinceridad si esperaba estos resultados.

“El mundo de las expectativas es muy difícil de encarar. Vengo de Uruguay, un país con tres millones y medio de habitantes; cuando empecé a hacer música, trabajaba todavía en el mundo de la medicina, y no tenía la menor intención de vivir de las canciones”, nos respondió. “La vida me ha ido poniendo frente a situaciones tan imprevistas que ya no sé qué esperar y qué no”.

“Estoy aquí [en el Latin Grammy] porque este es un encuentro gremial; una celebración de la diversidad, de esa mezcla entre la cultura ibérica, la africana y las prehispánicas que representamos; y el mundo se ha dado cuenta de que la integración es el camino”, prosiguió. “Es por eso que no debemos buscar más enemistades; tenemos que celebrar al reggaetón, a [Fernando] Pessoa, a [Jorge Luis] Borges, a Carmen Miranda, en lugar de buscar más enemigos”.

La defensa actual del reggaetón sorprende ante un cantautor como este, por lo que insistimos en preguntarle por ella. “Se trata de un patrón rítmico que viene desde el siglo 12, cuando lo llamaban el ritmo del diablo”, retomó. “Hay que disfrutar del movimiento, del cuerpo. Si no nos gusta, hay que escribir canciones mejores; abramos los brazos, que el mundo ya está bastante dividido”.

Drexler confesó que no tiene todavía planes para un nuevo disco. “La verdad es que hace un año y medio que no escribo un verso; pero he estado escuchando mucha música reciente, como lo que hace Rosalía, que ha revitalizado el romancero español”, aseguró. “Su canción ‘Di mi nombre’ debería estar en todas las radios, y hay también cosas fabulosas en todos los países, como el son jarocho, la décima peruana y los renacentistas de Cuba”.

De izquierda a derecha, El David Aguilar, Mon Laferte, Jorge Drexler y Natalia LaFourcade interpretan "Telefonía" en la ceremonia de los Latin Grammy.

“Estamos parados sobre los hombros de gigantes. Escuchemos, investiguemos; no creamos todo lo que brilla en la superficie”, recomendó. “Cuando Joaquín Sabina me dijo que escribiera una canción en décimas, yo no tenía ni idea, por lo que me fui a investigar. Vayamos a las bibliotecas, viajemos; Latinoamérica es lo que me ha dado el regalo más grande”.

El sudamericano tuvo también algo que decir cuando se le pidió una opinión sobre la caravana centroamericana que atraviesa México. “Yo soy un inmigrante, aunque uno muy privilegiado, claro; mi hijo también es inmigrante, así como mi padre, que nació en Berlín, mientras que mi madre tiene ascendientes asturianos”, describió. “Todos los seres humanos venimos migrando desde hace 40 mil años. Nuestra especie no hace otra cosa que migrar para poder vivir mejor”.