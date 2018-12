Dominan el rap y el urbano las nominaciones al Grammy

J Balvin y Bad Bunny podrían ganar el Grammy al competir, en el rubro Grabación del Año, por la canción "I Like It", en la que aparecen como invitados de Cardi B.

Los tres estarán en pugna con "Shallow", de Lady Gaga y Bradley Cooper; "This Is America", de Childish Gambino, y "All the Stars", de Kendrick Lamar y SZA, entre otras.

"Adoro esta parte de hablar de música con muchos matices y de todos los géneros. Es grandioso tener esta oportunidad y estar junto a amigos y colegas tan talentosos", compartió, en entrevista, Donald Glover, quien como cantante lleva por nombre Childish Gambino.

Ayer fueron anunciadas las nominaciones a la Entrega 61 del Grammy, que será el 10 de febrero en el Staples Center de LA. Tras la polémica del año pasado porque la comunidad artística consideró que hubo pocas mujeres triunfadoras, en esta ocasión dominan la categoría Mejor Nuevo Artista, pues aparecen Dua Lipa, Bebe Rexha, Jorja Smith, H.E.R. y otras aspirantes.

"Me siento profundamente conmovida, agradecida y privilegiada de figurar en estas nominaciones, no sólo por el honor de haber sido tomada en cuenta por la Academia, sino por la relevancia de ver a tanta mujer tan talentosa y tan llena de creatividad", expresó Lipa a Gente.

En las categorías principales no entraron The Carters (Beyoncé y Jay Z), pero obtuvieron tres menciones en otros apartados, así como Camila Cabello y Ariana Grande, con dos postulaciones ambas, y Taylor Swift, con una.

Al igual que el año pasado, Kendrick Lamar es el más nominado, en ocho categorías, seguido por Drake, con siete, y Boi-1da y Brandi Carlile, con seis cada uno.

La banda sonora del filme Black Panther competirá como Mejor Álbum del Año. "Celebro con gran amor y cariño esto que está sucediendo, sin duda Black Panther ha sido una película que me llegó al corazón y cuya música me movió. Haber interpretado una canción tan significativa y que la Academia la reconozca es fabulosa", comentó SZA, quien canta en "All Stars".

En las categorías latinas, Natalia Lafourcade se medirá contra Carlos Vives, Claudia Brant, Pablo Alborán y Raquel Sofía (en Álbum Pop Latino). Zoé hará lo propio contra Monsieur Periné, Aterciopelados, Coastcity y Orishas (Disco Latino de Rock/Urbano/Alternativo), y Luis Miguel, Ángela Aguilar, Calibre 50, Aída Cuevas, Los Texmaniacs y Mariachi Sol de México de José Hernández, por el Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.