Muere el compositor Norman Gimbel en California

Norman Gimbel, compositor estadounidense, falleció a los 91 años de edad, informó uno de sus familiares a Hollywood Reporter.

El hijo del compositor, Tom, informó que el deceso ocurrió el pasado miércoles 19 en la casa del compositor en Montecitos, California.

Gimbel compuso las bandas sonoras de películas como 'V de Venganza' y 'Logan'.

El artista será recordado por su tema "Killing Me Softly with his Song", canción que fue interpretada por Roberta Flack, con la cual ganó un premio Grammy a la Mejor Grabación del Año en 1973.

El compositor llevó tomó varias canciones brasileñas de bossa nova que llevó al inglés,entre ellas "La Chica de Ipanema".

Gimbel nació en Brooklyn, Nueva York, en 1927.