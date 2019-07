Temblor interrumpe evento del Salón de la Fama de UFC en Las Vegas

El temblor que sacudió al Sur de California este viernes por la noche también llegó hasta Las Vegas, donde inclusive interrumpió la ceremonia del Salón de la Fama de UFC.

Rashad Evans estaba dando su discurso para aceptar su ingreso al Salón de la Fama el viernes por la noche en el Palms Hotel cuando el excampeón de peso semipesado sintió el temblor, justo al igual que todos los presentes.

A 7.1 magnitude earthquake shook the stage during @SugaRashadEvans 's @UFC Hall of Fame speech pic.twitter.com/LabqkHch59

El temblor de 6.9 de magnitud tuvo como epicentro el área de Ridgecrest, que está a unas 240 millas de distancia de Las Vegas.

El temblor del viernes sucedió un día después de que otro temblor, de 6.4 de magnitud, sacudiera esa misma área el jueves, 4 de julio.

“!Temblor, baby!”, dijo Evans tras hablar en la ceremonia.

Speakers are rockin’ from that #Earthquake... but the sound is still strong! @UFC Hall of Fame rolls on! pic.twitter.com/Rz7LnqdIa3