Marina de Tavira, con la estirpe en todo lo alto

Con la nominación a Mejor Actriz de Reparto en los premios Óscar, Marina se convirtió en la primera en representar a su estirpe en Hollywood, una familia que hoy es de las dinastías actorales más importantes en México.

"Me da mucho orgullo porque mi tío, Luis de Tavira, es mi maestro en este arte de la actuación y de la vida también. Él es alguien muy importante para mí, es mi inspiración, viendo sus obras de teatro fue que quise ser actriz", dice la intérprete sobre el histrión quien este fin de semana recibió la Medalla Mozart por mérito y trayectoria (director de más de 60 montajes en México y más de una docena en el extranjero).

De acuerdo con la también prima de los actores José María, Pedro e Inés de Tavira, y sobrina de Rosa María Bianchi (esposa de Luis de Tavira), su familia le envió mensajes de felicitaciones casi en el momento en que se descubrió su nuevo logro.

"Prima, desde muy chica te he admirado y te he querido seguir los pasos. Eres una inspiración y orgullo inmenso en mi vida. ¡Todo, todo te lo mereces!", escribió Inés en el pie de una foto en la que aparece junto a Marina en Instagram.

De Tavira denomina la buena racha que le ha traído su participación en la película Roma como "un viaje", pues considera que es algo que no pasa dos veces, por lo que se ha dedicado a disfrutar cada experiencia en los festivales y premiaciones de mayor prestigio (Goblos de Oro, Critics' Choice Awards, Festival Internacional de Cine de Venecia, entre otros).

"He aprendido muchísimo de cómo funciona la industria, he conocido a gente talentosísima que conocía solo a través de su trabajo en la pantalla y he podido hablar con ellos. También he tenido una compañera maravillosa, Yalitza Aparicio, con ella he ido de la mano y siempre le digo 'esto es alucinante, lo vamos a recordar siempre, vamos a disfrutar cada pedacito'".

La actriz de El Señor de los Cielos (2015), Ingobernable (2017) y Falco (2018) no esconde su gusto por estar nominada junto con otras actrices que son de su admiración y con quienes ya ha tenido acercamiento directo.

"Estuve en una mesa de LA Times con actrices y ahí estaba Amy Adams, con quien estuve platicando un rato. Me encantó porque la plática fue totalmente normal, hablamos de nuestros hijos, de cómo nació su hija y de lo difícil que era estar paradas en tacones tantas horas. Al final reconocí que el trabajo de ser actriz aquí y en China es lo mismo".

Será el 24 de febrero cuando se sepa si Marina se lleva el galardón por Mejor Actriz de Reparto.

La intérprete también lucirá en la próxima edición del Festival de Cine de Sundance, en la sección World Dramatic Cinema Competition, con la película mexicana Esto no es Berlín, de Hari Sama.

"Ya ya siento que gané con estar nombrada en ese grupo de actrices increíbles y por ser parte de un proyecto que ha puesto a México en los ojos de mucha gente alrededor del mundo", dijo Marina de Tavira.