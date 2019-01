María Fernanda Yepes le dará vida a María Magdalena en una serie para la televisión

Luego de muchos mese de espera, la serie María Magdalena comenzará a transmitirse en México a partir del próximo mes de febrero por Azteca 7 antes de transmitirse en Estados Unidos.

La serie protagonizada por María Fernanda Yepes, quien intepretará a la protagonista Maria Magdalena, es un ambicioso proyecto de capital estadounidense en el que también participan Manolo Cardona y Luis Roberto Guzmán.

Se trata de la primera producción de Sony Pictures y Dopamine para la televisora mexicana.

La serie recrea la vida María Magdalena, una mujer que fue muy cercana a Jesús de Nazaret luego de haber sido rechazada y excluida por la sociedad de la época.

En una entrevista telefónica desde México, la actriz que hace poco la vimos interpretando a una de las ex esposas de José José, la irreverente Anel Noreña en la serie "El Príncipe de la Canción'', le dió a Hoy Los Ángeles un adelanto de lo que será este nuevo reto en su carrera actoral, ya que la audiencia de Estados Unidos la ha podido ver en otras series como “Rosario Tijeras”, “La Piloto” y “La Teniente”.

“Hacer todos esos papeles es lo fascinante de esta profesión porque yo intento hacer con mis personajes es darle a todos su magia y que ninguno se parezca al otro, porque la sicología de cada uno es muy diferente al del otro”, señaló la actriz Fernanda Yepes quien luego de haber interpretado a una proxeneta, una paramilitar, una sicaria y una vedette, ahora su reto roza con la “divinidad”, por decirlo de alguna manera, al darle vida a María Magdalena, quien de acuerdo al evangelio fue una mujer adúltera a la que Jesús salvó de la lapidación y además, ella, en compañía de otras mujeres, fue la primera testigo de la resurrección de Jesucristo.

“Se trata de una serie muy ambiciosa que inicialmente va para TV Azteca y luego va para la cadena Telemundo. María Magdalena es una gran apuesta de Sony y Dopamine, siendo ésta la primera serie de habla hispana de este tipo de historias biblicas y participar en ella me tiene muy contenta. Me parece muy bonito que ahora quieran hacer estas historias y hagan a un lado las producciones de narcos, balas, asesinatos y la verdad eso me da un respiro”, señala la también protagonista de “Demente Criminal” y Yésica Beltrán “La Diabla” en la recordada serie “Sin Senos No Hay Paraíso” antes que ocupara su lugar la actriz Majida Issa en "Sin Senos Sí Hay Paríso y luego fue reemplazada por Kimberly Reyes.

Este papel de Yésica Beltrán fue interpretado por su compatriota Majida Issa, quien asumió el personaje debido a que María Fernanda no pudo retomarlo por otros compromisos laborales. “No lo pude hacer porque estaba grabando ‘La Viuda Negra’ que se transmitió por Univision, pero las grabaciones de esa producción se complicaron y no dieron los tiempos para el final de la grabación. Esa fue la verdad”, nos dijo.

“No te voy a negar que me dolió y me dio mucha tristeza y nostalgia no poder darle continuidad a ‘La Diabla’ y mucho más cuando la ví al aire y se convierte en el éxito que siempre ha sido y que la luego la gente me escribe todos los días, porque no hay un día que un fan no me pregúnte de por qué no hice de ‘La Diabla’. Pero a pesar de que Majida ha hecho un gran trabajo, porque es una gran actriz, la gente, no sé, sigue añorando ese personaje. Pero yo consider que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas pasan por algo”, dijo.

Y tanto es así, que proximamente la veremos al lado del mismísimo Jesús de Nazareth (interpretado por Manolo Cardona). “Exactamente, tienes razón”, concluye en medio de risas.

El programa fue filmado en locaciones de Colombia principalmente, además de rodarse otras escenas en Marruecos; mientras que el guion fue escrito por Daniel Ucros y Juan Pablo Posada.