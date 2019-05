Encuentran químicos de protector solar en la sangre: ¿Son peligrosos?

En mayo, el mes de la protección de la piel contra el cáncer, un estudio encuentra que tras ponerse protector solar, toma un solo día para que estos químicos se absorban por la piel e ingresen al torrente sanguíneo a niveles altos para permanecer en el cuerpo al menos 24 horas.

El piloto fue realizado por el Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos, un brazo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Los cuatro productos químicos estudiados, avobenzona, oxibenzona, ecamsule y octocrylene, son parte de una docena de componentes que necesitan ser investigados por los fabricantes antes de que pudieran considerarse seguros. Sin embargo, en las redes sociales, la mayor parte reacciona alentando el uso de estos productos.

A pesar de que son necesarios mas estudios para comprobar el efecto de los químicos, el dermatólogo de la Escuela de Medicina de Yale, el doctor David Leffell, portavoz de la Academia Americana de Dermatología, dijo que es necesario realizar estudios para evaluar este hallazgo y determinar si existen verdaderas implicaciones médicas.

En 2008, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. Analizaron muestras de orina recolectadas por un estudio del gobierno y encontraron oxibenzona en el 97% de las muestras. Desde entonces, los estudios han demostrado un vínculo potencial entre la oxibenzona y los niveles más bajos de testosterona en los adolescentes varones, los cambios hormonales en los hombres y los embarazos más cortos y los pesos al nacer interrumpidos en los bebés.

En una editorial que acompaña al nuevo estudio, el ex presidente de la FDA, el doctor Robert Califf, le aseguró a los lectores que solo porque la investigación encontró niveles de químicos "muy por encima de las pautas de la FDA no significa que estos ingredientes no sean seguros".