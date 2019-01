Llegó la fecha y Juan Gabriel 'no reapareció'

La especulación de si el cantante Juan Gabriel estaba muerto o no, y reparecería ante su público hoy 7 de enero, ha terminado.

Los rumores de que el cantante estaba vivo y que reaparecería justo para su cumpleaños el 7 de enero, se han desvanecido para desconsuelo de sus seguidores.

El rumor de que el "divo de Juárez" estaba vivo fue promovido por su exrepresentante Joaquín Muñoz, quien aseguró en varias entrevistas que el cantante Alberto Aguilera Veladez, estaba vivo.

Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, en el estado de Michoacán y murió en la ciudad de Los ángeles el 28 de agosto de 2016.

En el aniversario de su nacimiento, su municipio natal rinde homenaje a la leyenda de la música mexicana con una serie de actividades, incluida una misa en memoria del cantante que se va a llevar a cabo hoy lunes a partir de las 19:00 (hora local) y un concierto que contará con la participación de varios artistas michoacanos.

El nacimiento de una leyenda

En noviembre pasado, el exrepresentante del autor de éxitos como "Querida", "Noa Noa" y "No tengo dinero", entre otros muchos, afirmó que el músico simuló su muerte para tener mayor privacidad y que decidió regresar al público el 15 de diciembre. "Simuló su muerte, escondido no está, porque él no ha matado, ni es narcotraficante. Está en una casa, está muy bien", declaró Muñoz en una entrevista con el programa 'Intrusos' de Televisa.

La noticia causó un gran revuelo y empujó a los fans del cantante a crear eventos en Facebook para celebrar la posible reaparición de su ídolo. Sin embargo, más tarde Joaquín Muñoz rectificó la fecha del supuesto retorno de 'Juanga', afirmando que tendría lugar el 7 de enero.

"Yo nunca dije que el día 15, dije que a partir del día 15. A lo mejor es el día 7 de enero, que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios a ver si lo quieren hacer el día internacional de Juan Gabriel", afirmó Muñoz en una entrevista para 'Al Rojo Vivo'.

Familiares y personas cercanas al artista han negado que aún se encuentre con vida y han reiterado que su deceso ocurrió el 28 de agosto de 2016. Recientemente, Efraín Martínez, considerado por algunos medios como la última pareja del artista mexicano, descartó que estuviera vivo y aseveró que "hay que aceptar las cosas como son".

¿Usted que cree? ¿Tiene la esperanza de que esté vivo?