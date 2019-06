La exhibición de Guillermo del Toro no permite niños, pero hay excepciones

La exhibición "En Casa con mis Monstruos" de Guillermo del Toro en el Museo de las Artes de la UdeG (MUSA) se ha convertido en todo un éxito como se esperaba y ha sido visitada por las celebridades, quienes luego han publicados sus impresiones en la red social de Twitter y que luego el ganador del Oscar ha retuiteado en su cuenta personal.

Una de ellas es Karla Castañeda, quien publicó "Esta pierna. No me gusta esta pierna, me duele. Hay días que no la soporto, pero la necesito para tenerme en pie". El espinazo del diablo. Marisa Paredes."

El actor Diego Luna también la ha visitado con sus hijos Jerónimo y Fiona. La familia Luna fue guiada por el director de arte y curador de este proyecto Eugenio Caballero.

"Es impresionante el brinco a las profundidades de la mente de este hombre. Yo conozco a Guillermo conozco su trabajo, lo admiro muchísimo y sin embargo, siento que hoy (en el recorrido) fueron reveladas muchísimas cosas que desconocía sobre los personajes, historias y sobre todo referencias", expresó Diego a los medios al salir del inmueble.

"Tienen que venir y vivir esta experiencia, tienen que hacerlo con sus hijos y si pueden, deben ver todas las películas de Guillermo antes de venir. Mis hijos ya quieren ver hoy un maratón de Guillermo del Toro", agregó el “charolastra”.

Luna arribó a la exhibición que está ubicada sobre Juárez 975, en la Colonia Americana, alrededor de las 9 de la mañana, hora de México. Él, sus hijos y la nana de sus niños estuvieron disfrutando de la exhibición por casi tres horas.

La artista multidisciplinaria Sofía Carrillo de Animación Stop Motion y miembros del Sistema Nacional de Creadores 2017, publicó en su cuenta de Twitter "Pásele hasta la cocina y el corazón de la casa, así se siente en @encasamonstruos! Vaya por su dosis de inspiración! Gracias @RealGDT @e_caballero1 @estrellablue !! También podrá saludar varios “mostritos” de la animación tapatía! joyitas! cosas que dan miedo, pero del bonito", indicando de esta manera su fascinación por lo que vieron sus ojos.

Erasmo Rodríguez y Sergio Arau visitaron la exhibición también. "@ArauSergio. Sergio Arau. Uno también puede encontrar sus inspiraciones compartidas en #EnCasaConMisMonstruos de Guillermo del Toro @RealGDT en el @musaudg desde junio hasta octubre, @encasamonstruos", publicó Rodríguez en Twitter.

Pero esta impactante exposición en Guadalajara no es para todo público, las personas que asisten con niños menores de tres años de edad no les dan accecso por regulaciones municipales y esto ha preocupado a Del Toro, aunque entiende porque sus creaciones podrían asustar a los más chiquitos.

