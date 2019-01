Julia Rose calienta el Super Bowl

Julia Rose, conductora del programa Are You The One? de MTV, protagoniza un polémico comercial del canal Eats para el Super Bowl.

La presentadora utiliza un jersey del running back de los Carneros de Los Ángeles, Todd Gurley, y juega con distintos alimentos como helado, jarabe de chocolate y harina.

Rose se cubre el busto con helado y se vierte harina sobre el cuerpo.

El video superó las más de 400 mil reproducciones en Instagram en poco más de 17 horas.

Los seguidores de la conductora reconocieron su belleza y destacaron el anuncio como uno de los principales atractivos del Súper Tazón, que se celebrará el próximo 3 de febrero en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.