Juanes se renueva y eso fue gracias al consejo de Juan Luis Guerra y Quincy Jones

Con 18 años de experiencia como solista, Juanes tiene claro que la industria se ha transformado, que los jóvenes prefieren consumir música vía streaming y que domina el género urbano.

Pero el colombiano de 46 años no se siente excluido, pues ha sabido adaptarse con madurez los cambios."Estoy trabajando en la nueva música y ya tengo mucho material. La idea sería sacar una canción a principios del año y después, quizás, a mitad del semestre otra y el álbum para mediados del año entrante", dijo el intérprete de éxitos "Fuego" y "Mis Planes son Amarte".

"Es una realidad que la gente está consumiendo canciones por las plataformas; ya no está consumiendo el disco como tal. A mí obviamente me da un poquito de nostalgia porque yo soy de esa generación del álbum. Para mí es muy importante el concepto y lo sigo pensando de esa manera aunque lo voy sacando por canciones".Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre de pila del colombiano, se ha ganado un lugar en el mundo de la música con su estilo pop latino mezclado con rock, pero no se cierra a otros géneros.

"No debería de haber barreras entre los géneros musicales, pues en mi opinión son solamente 12 notas con lo que se hace toda la música que tú escuchas en el mundo".

Para Juanes es importante escuchar la nueva música que se produce, conocer a los artistas nacientes y estar al tanto de las tendencias.

Sus hijos Paloma, Luna y Dante, de 15, 13 y 9 años, respectivamente, son un importante termómetro de lo que les gusta a los más jóvenes.

"El mundo del hip hop, del trap y del reguetón es súper popular entre ellos. Hay muchos aspectos de la rítmica, de la producción de estos géneros musicales que a mí me han apasionado siempre. Yo sí escucho de todo", agregó.

Estar atento a lo que se genera en la música, dijo, es un consejo que le dio el dominicano Juan Luis Guerra y lo sigue cabalmente.

"A mí un día Juan Luis Guerra me dijo 'sí tú quieres trascender y perdurar en tu carrera, tienes que escuchar siempre a todos los nuevos artistas, lo que esté pasando'. Quincy Jones dice lo mismo 'si quieres estar en la onda que está pasando, tienes que estar atento'".

Impulsará nuevos talentos

El quehacer artístico del cantante no se limita a su carrera Junto a su mánager, Rebeca León, abrió una compañía de management con la idea de impulsar nuevos talentos.

"Con mi mánager tengo una compañía de management, de producción, de contenido audiovisual y estamos haciendo varias cosas en la industria, no solamente en la carrera de Juanes, sino en cosas que están paralelas", explicó.

"Estamos planeando meternos con nuevos artistas para desarrollarlos, nuevos talentos, eso es algo que nos apasiona".