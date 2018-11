Jo Jo Jorge Falcón le ofrece una mano a sus amigos

Jo Jo Jorge Falcón aseguró que su amigo Polo Polo se encuentra bien de salud.

Aunque Jorge Ramírez, su nombre real, no ha podido ver a Leopoldo García (quien padece Alzheimer), dice que fue a través de una fotografía que le enviaron que se enteró del actual estado de salud de su compañero.

"Hace como 8 días, mi amigo y promotor Walter me envió una foto en donde se ve bien, con sus años. Yo no sabía que mi amigo Polo Polo, nunca lo había analizado, tiene como 72 o 73 años, era más grande que yo, pero se veía igual de chavo.

"Se cae el pelo y se acaba la chamba; es mayor que yo, pero cada cuerpo es diferente, yo nada más le pido al creador que no lo haga sufrir, ha sido una buena persona, un buen compañero, yo trabajé con él como 7 u 8 años en un lugar que se llamaba el Keops, un barecito, también en el Marrakech", dijo.

El originario de Guerrero compartió que le tocó ver en sus últimos momentos a su amigo Miguel Galván (quien murió en 2008 a causa de un infarto), por lo que espera que Leopoldo no esté agonizando.

El propio Falcón ha tenido que cambiar su estilo de vida, debido a que sufre diabetes por las malas pasadas que ha llevado durante 45 años de carrera.

"Es también el desgaste corporal, tengo 45 años de trabajar de noche, de comer en la calle, en la carretera, de mal dormir, porque gracias a Dios fui un hombre muy afortunado en el trabajo, ahora ya le bajé, ya a las 9 o 10 de la noche lo que quiero es ir a ver a mis nietos y dormir", finalizó.

Jo Jo Jorge festeja sus más de 4 décadas de carrera este 6 de diciembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral con dos funciones: 20:00 y 22:00 horas.

