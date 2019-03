Jennifer López y Álex Rodriguez se han comprometido

Jennifer López dio el sí a Alex Rodríguez, y era imposible que le dijera no debido al anillo de compromiso con una gran piedra preciosa que le ha obsequiado.

La pareja publicó en Instagram una fotografía de las manos de ambos en las que se ve un anillo de compromiso de gran tamaño en uno de los dedos de la artista. En el pie de foto, el ex torpedero de los Yanquis escribió "ella dijo sí", acompañado de un emoji de corazón.

La pareja empezó su relación a principios de 2017 y después ese año salió en la portada de la revista Vanity Fair con el apodo célebre de ambos: J-Rod.

En enero, Rodríguez dijo a The Associated Press que él y López tenían orígenes similares y la más reciente película de ella "Second Act" reflejaba los vínculos que los habían atraído.

"En verdad tiene mucho parecido al arco que Jennifer y yo tuvimos en nuestra vida: ambos nacimos en Nueva York, somos hijos de padres inmigrantes, tenemos dos hijos, ambos somos latino-estadounidenses: ella de Puerto Rico, yo de República Dominicana. Hemos tenido altibajos, pero estamos aquí, somos cuarentones e intentamos vivir las mejores vidas posibles y, al mismo tiempo, retribuir y devolver los favores", afirmó Rodriguez.

Para López será su cuarto matrimonio y para Rodríguez el segundo. Cada uno tiene dos hijos de matrimonios previos.

