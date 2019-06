Impresionantes imágenes del Popocatépetl en México en acción: ¿Qué sucedería si hace erupción?

Durante los últimos días y semanas, la actividad del Popocatépetl, situado en los estados de Puebla y Morelos parece haberse acelerado. Han habido por lo menos cinco explosiones y una grande esta mañana. La Coordinación Nacional de Protección Civil se conserva en Alerta Amarilla, por lo que le urge a la población no acercarse al volcán.

“Don Goyo” lleva 20 años de actividad, que aunque no es intensa sí es constante. Sin embargo, si este llegara a hacer erupción, unos 25 millones de personas podrían ser afectadas, según los expertos. Esto tomando en cuenta el perímetro a la redonda, sería el nivel de afectación. Los más cercanos al volcán como Tlaxcala, Puebla y Mores serían afectados.

El funcionario del Cenapred, Ramón Espinasa Pereña enfatiza que la última vez que el Popo tuvo actividad considerable no hubo decesos.

"El 21 de enero del año 2001 el Popocatépetl tuvo la mayor explosión columna eruptiva de 13 kilométros de alto (gas que indica el inicio de una erupción), es decir, más amplia que la que se presentó en Guatemala, pero no existía población cercana al cráter, y gracias a eso no existieron víctimas mortales".

Respuestas de Cenapred

¿Los daños llegarían a la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca o Tlaxcala? La Ciudad de México está a 72 km del Popo; Puebla a unos 43 Km, Cuernavaca a 63 Km y Tlaxcala a 53 Km. Es decir; los daños más graves no llegarían. Como lo mencionamos más arriba, el peligro se extendería en un radio de 20 a 30 Km. Aunque sí pasarían cosas. En estas ciudades ocurrirían lluvias de cenizas volcánicas muy intensas y con ceniza gruesa; más que cualquiera que se haya visto hasta la fecha.

Si bien no llegaría la lava ni piedras disparadas; los pobladores de estas ciudades sí tendrían que tomar sus precauciones como no salir de sus casas. Un cubrebocas no bastaría para protegerte.

¿Y cómo sería la gran lluvia de ceniza en las grandes ciudades cercanas al Popo? Algo viable es que las ciudades se oscurecerían total o parcialmente; además de la presencia de rayos y relámpagos. Sí, sería un evento con pinta apocalíptica. También podría llover agua con ceniza.

Los rayos y relámpagos mencionados arriba también podrían interferir considerablemente sobre las comunicaciones radioeléctricas; aunque la probabilidad de que caigan sobre algo o alguien es la misma que en una tormenta eléctrica "normal". También quedarían suspendidos los vuelos y en general la navegación aérea.

El riesgo de lava y de piedras disparadas y otras afectaciones graves es para los pobladores de las faldas del volcán; aunque por suerte, la tecnología avisaría a tiempo que esto va a suceder, permitiendo así evacuar antes de que hubiera víctimas fatales. Y en las grandes ciudades alrededor; sería riesgoso y molesto, pero no fatal.