Imágenes de impacto: Animales marinos con estómagos llenos de basura

Se les ven con todo tipo de basura en el estómago, como bolsas, botes, redes y hasta encendedores, alguno de ellos mueren antes de ser rescatados mientras otros crecen deformes.

Varias organizaciones sin fines de lucro como NOAA o US Fish and Wild Live Service, le piden a la comunidad no dejar desperdicio en la playa, pues esto afecta a los animales y el ecosistema desde la superficie hasta lo más profundo del mar.

Atrapado con una liga.

En la superficie se pueden ver animales atrapados con botes, bolsas o aros de cerveza mientras en la profundidad los animales son arrastrados por la corriente y llegan a las playas muertos.

NOAA, Marine Debris Program

Un estudio descrito en la revista Royal Society Open Science, que destaca en daño de la basura en las profundidades, sostiene que "es muy probable que no queden ecosistemas marinos que no se vean afectados por la contaminación plástica".

Justin Hofman

Los autores del estudio examinaron tres especies de anfípodos, un crustáceo parecido a un camarón, en seis trincheras de aguas profundas a través del Océano Pacífico: la Fosa de Mariana, la Fosa de Japón, la Fosa de Izu-Bonin, la Fosa de Nuevas Hébridas, la Fosa de Perú y Chile y La trinchera de Kermadec entre 2008 y 2017.

Atrapados en las redes.

El estudio encontró que más del 80 por ciento de los organismos analizados tenían fibras plásticas y partículas en sus sistemas digestivos. Cuanto más profundos se encontraban los crustáceos, más probabilidades tenían de haber ingerido plástico.

La mayoría de los plásticos en el océano están flotando en la superficie, pero comienzan a caer a medida que se descomponen. Cuanto más se hunden, menos posibilidades habrá de que las corrientes los recojan y dispersen.

Esta tortuga crece deforma tras quedar atrapada.

De acuerdo con la investigación, se sabe que los microplásticos, pequeñas piezas de plástico de menos de 5 milímetros de largo, afectan negativamente a unas 700 especies marinas.