Gloria Rhoads fue la segunda madre del ‘Rey del Pop’

Es una mujer fascinante, de eso no hay duda, pues esa debe haber sido la razón con la cual conquisto al legendario e icónico actor y cantante Frank Sinatra, con quien mantuvo un noviazgo de dos años encual recuerda como si fuera ayer.

Y aunque parezca increíble, su belleza latina también atrapó la mirada del “Rey del Rock & Roll” Elvis Presley antes de que el actor y camtante conociera y se casara con Priscilla. Ellos vivieron un tórrido romance de cual guarda momentos inolvidables.

Sin embargo, su fascinante vida en medio de las grandes celebridades que más satisfacciones tienen es la que la llevó a conocer a otro personaje de la “realeza”, al “Rey del Pop” Michael Jackson.

Cuenta, entre sus miles de anécdotas, que ella no solamente

ayudó a Michale a comprar el misterioso rancho “Neverland”, sino que además fue para el mismo Michael Jackson como su segunda madre.

Se trata de Gloria Rhoads Berlín, de 91 años de edad y ascendencia mexicana.

Sus padres eran de Chihuahua, México, aunque ella nació en el Paso, Texas.

A través de los años, Gloria ha sido actriz, bailarina, pero también ejerció como agente de bienes y raíces.

Cortesía Portada del libro Gloria Rhoads Berlin Portada del libro Gloria Rhoads Berlin (Cortesía) (Cortesía)

Gracias a su último trabajo, cuenta que fue que logró establecer una bonita amistad, de varios años, con Michael, a quién ayudó conseguir el gran sueño de su vida: comprar el lugar donde se ubicaría lo que e mundo conoce hoy como “Neverland”.

Pero, ¿cómo fue que conoció a Michael Jackson? Gloría lo recordó

“Yo era su vecina en Encino, ahí entablé una bella amistad con su mamá Katherine, quien siempre me invitaba a su casa a tomar café después que dejábamos a los niños en la escuela”, recuerda Gloria.

“Ella quería que le hiciera compañía porque decía que se sentía muy sola en su casa”, agregó.

Agencia Reforma Gloria muestra el libro que escribió sobre "Neverland". Gloria muestra el libro que escribió sobre "Neverland". (Agencia Reforma) (Agencia Reforma)

Cuenta que sh hijo era muy amigo del hijo de Randy (Jackson) y muchas veces lo invitaba a su casa. “Y así tuvimos amistad con todos ellos. A Michael lo conozco desde que él tenía cinco años”, nos dijo con nostalgia.

El verdadero apellido de Gloria es Ríos, pero cuando ella empezó en la actuación, su agente le pidió que se lo cambiara por Rhoads ya que le dijo que para entrar en Hollywood era necesario.

¿Cómo fue que lograste la compra de ‘Neverland’ para Michael?, le preguntamos.

“El me había pedido que le consiguiera un rancho de 200 hectáreas, pero le conseguí uno más grande de 2, 700 hectáreas en Sycamore Valley en Los Olivos el cual decidió llamar ‘Neverland’”, nos dijo.

Comentó además que Michael confió mucho en ella para lograr esta negociación. “Porque él sabia que yo no iba a ir a la prensa a decir nada de lo que él andaba buscando. Fuimos muy discretos”, nos señalo.

Una de las condiciones que puso Michael, es que quería “un lugar tranquilo, lejos de todo para que tuviera privacidad y pudiera disfrutar de sus animales, quería construir un paraíso para los niños”, dijo.

Recuerda también que desde el momento que fueron a ver el rancho, “Michael se quedó enamorado de él y me dijo que se lo consiguiera como fuera”.

Agregó que las negociaciones para adquirir la propiedad no fueron fáciles ya que la gente que trabajaba en ese momento para el cantante no quería que él se mudara ahí. Tenía razones de peso para evitarlo.

“Todos querían una parte de él (de el rancho) eran muy aváros. Tanto su contador, como su agente y su manager, todos querían quedarse con parte de mi comisión y al final así fue. A mí solo me dieron 250 mil dólares de comisión, cuando en realidad me tocaban 3 millones de dólares por la venta ya que el rancho fue vendido en 17 millones de dólares”, expresó Gloria algo consternada.

Todas estas experiencias y muchas más, Gloria las cuenta en su libro “In Search of Neverland”, el cual publicó en el 2010 con la aprobación de la madre de Michael.

“Y con este libro quise mostrar el lado humano de Michael, él era una persona muy generosa con todos, es mentira todo lo que se está diciendo de el. Éstas personas que están diciendo que él abuso de ellos mienten, nada más quieren dinero. Yo viví mucho tiempo en el rancho con Michael y no vi nada de eso, además, el nunca estaba solo, siempre había gente que lo cuidaba. Yo ví a esos muchachos que lo acusan ahí en el rancho, pero nada es cierto de lo que están diciendo”, externó convencida.

Sin embargo, lo que más la llena de satisfacción es pudo darle a Michael lo que siempre soñó. “Me da gusto de que pude encontrarle a Michael ese pedazo de cielo que el buscaba en “Neverland” y que por años fui su amiga”, dijo con mirada de satisfacción.

Gloria dijo que siempre tuvo la intención de escribir 10 libros, pero solo pudo escribir uno “ y ahí vienen muchas anécdotas”, señaló.

Su vida en la gran pantalla

Con la ayuda de su amigo y publicista Roberto Ortiz-Barcenas, Gloria desea que su historia sea contada en una producción para que la gente se dé cuenta quien era realmente Michael Jackson y no él están mostrando hoy en día a través de los medios.

“La idea con la producción es que se conozca la historia de Gloria y la amistad que tenia con Michael y revelar el lado humano, íntimo más allá de la gran estrella de la música”, comentó Ortiz-Barcenas.

Corroboró el agente que “Gloria fue como su segunda madre y tiene muchas anécdotas bonitas con él, pero principalmente queremos decirle al mundo que es mentira todo eso de lo que se le está acusando a Michael y quién mejor que Gloria para mostrarlo”, expresó.

Par los que no lo saben, Gloria además fue la primera presidenta del primer club de fans que tuvo Michael a nivel internacional.

“Actualmente mantengo una buena relación con la familia de Michael, ellos me quieren mucho, como yo a ellos. La otra vez hablé con Katherine y está muy enojada con todo lo que salió en el documental de estos muchachos, dice que los van a demandar y ojalá que si porque están diciendo mentiras”, confesó con sentimiento.