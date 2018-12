Fernanda Castillo va por más retos

Encasillarse no es opción para Fernanda del Castillo, quien, más que la consolidación como actriz de éxitos en taquilla, busca sorprender al público con cada papel que acepta y así no ser limitada al cine comercial.

Después de estelarizar tres comedias este año, ahora llegará al 2019 con una cinta de suspenso bajo la dirección de Agustín Tapia, que terminó de grabar hace un mes, para distanciarse de las comedias que le han dado fama.

"Hay que quitar las divisiones, me gustaría ser considerada para otro tipo de proyectos y que no sea que porque hago cine comercial no pueda hacer otro tipo de cine. El próximo año tengo una comedia por estrenar y una película de suspenso.

"Me gustaría poder romper esas barreras y demostrar con otros directores, otro tipo de géneros y de historias, que yo aquí me fajo las faldas y donde quiera haré el trabajo que pueda", expresó Castillo después de recibir el Premio CANACINE a Mejor Actriz por Una Mujer Sin Filtro.

Superar las cifras que consiguió este año como estelar de Ya Veremos y Mi Pequeño Gran Hombre no preocupa a la actriz, quien prefiere concentrarse en seguir aumentando sus desafíos profesionales más que en el prestigio que obtenga.

"No sé si me supere, yo sigo trabajando y esperando que a la gente le gusten los nuevos retos que adquiero. Tengo también muchas ganas de regresar al teatro y seguir haciendo mi mayor esfuerzo para crecer.

"El cine me ha dado la oportunidad una y otra vez de, con cada película, de decir 'puedo hacer esto también'. Las películas que hice este año me hacen pensar que el próximo año tal vez pueda seguir sorprendido con lo que puedo hacer", señaló.

Con su presencia en la pantalla grande, Castillo se siente afortunada porque además ha sido testigo de que las producciones crecen y buscar ofrecer mejores películas cada vez.

"Hay un trabajo enorme que se está haciendo por todos lados, no sólo en la comedia. Todo mundo en la industria, guionistas, directores, productores, están tratando de hacer un mejor cine para quienes lo tenemos que hacer, que es nuestro público", aseguró la actriz.

"Voy encaminada a salirme de la cajita donde me quieren meter y retarme a mí misma", dijo la actriz Fernanda Castillo.