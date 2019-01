ENTREVISTA: La actriz mexicana Marina de Tavira, nominada al Oscar por 'Roma', exclama que todavía está en 'shock'

Tiene más de 20 años ejerciendo la carrera actriz en México.

Aunque su formación se la debe al teatro, Marina de Tavira ha hecho algo de cine y series de televisión.Hoy su nombre está siendo reconocido a nivel mundial por su reciente nominación al Oscar, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, por 'Roma', cuya ceremonia de entrega se realizará el 24 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood.

Ahora la actriz se sincera en exclusiva para HOY Los Ángeles y revela que jamás soñó este momento porque todavía “estoy en shock”, nos dijo.

Asegura que ha pasado todo el día recibiendo llamadas de felicitaciones, pero decidió hacer un espacio en su agenda para hablar con nosotros y compartir el emocionante momento que está viviendo.

Me la he estado pasado recibiendo llamadas, mensajes muy cariñosos de muchísima gente, de colegas, actores, mi familia, eso ha sido hermoso, la verdad toda esta lluvia de cariño, reconocimientos, no tengo palabras para agradecerlo”, nos compartió con evidente emoción.

¿Cómo fue el momento en que te enteras de la nominación? ¿Qué hiciste? ¿En dónde estabas?

Estaba en mi casa levantando a mi hijo para que se fuera a la escuela y pendiente de las nominaciones de 'Roma', pero sin imaginar que yo podría estar nominada. Yo sabia que ‘Roma’ iba a tener varias nominaciones, por eso estaba al pendiente porque me siento parte de ella. (Además) es un equipo al cual le tengo mucho cariño. Y luego resulta que fui nominada yo (estoy en) shock absoluto.

¿Qué fue lo primero que hiciste al oír tu nombre?

Grité, grité, regresé corriendo al cuarto de mi hijo y le empecé a decir que estaba nominada y no me entendía, me preguntaba que si la película, no lo podía entender y después a mi teléfono me empezaron a entrar muchos mensajes y ahí fue donde dije si es cierto y en seguida le escribí a Alfonso (Cuarón) para darle las gracias.

¿Qué te dijo Alfonso?

Ya que hablé con él, me dijo que estaba feliz, que para él las nominaciones a su equipo era lo que más feliz le hacía y que estaba muy emocionado por nosotros y que gracias por el trabajo que habíamos hecho en ‘Roma’. Pero yo no paraba de decirle que ‘gracias, gracias’ a él por haber confiado en mí y porque me había ayudado en todo el camino.

¿Qué te deja la película ‘Roma’ a nivel personal?

Me deja la sensación de un inmenso honor de ser parte de una película mexicana que está siendo vista y reconocida en distintos lugares del mundo y que pone a México en los ojos del mundo. Y que habla sobre algo que me importa mucho decir de estas mujeres que son abandonadas en su maternidad, que tienen que salir adelante de alguna manera solas y crear un vínculo importante y sobre todo hablar de ese vínculo que tienen (los personajes) Sofía (Marina de Tavira) y Cleo (Yalitza Aparicio) del cual hay mucho de qué hablar. Es muy emocionante que la Academia le haya dado este lugar a la película por el tema que habla y al personaje central de la historia que es Cleo, quien representa a una comunidad. Y realmente me emociona mucho.

¿Cómo asumes esta nominación y qué significado tiene para tí en tu carrera con actriz?

Otra de las cosas que le agradezco a ‘Roma’ y a esta nominación es que me ha echado luz sobre un camino, de un trabajo de más de 20 años como actriz y que me ha puesto en la luz, lo cual lo agradezco. No sé que pueda cambiar en mi vida, yo seguiré igual como actriz buscando proyectos, personajes importantes y gente talentosa con quien trabajar.

¿A quién le dedicas la nominación?

Se la dedico en primer lugar a Cristina, quien es la mujer en la cual está basado mi personaje de Sofía la mamá de Alfonso Cuarón y a mi mamá también, porque ella fue la queme inspiró desde un lugar más personal para poder crear a Sofía.

¿Qué sigue para ti?

La verdad es que voy pensando al día, ahorita voy a Sundance porque se estrena allá otra película que hice antes que ‘Roma’ y seguiremos con el camino de promocionar ‘Roma’ para que más gente la vea. Quiero tomarme las cosas con calma, con los pies en la tierra.

¿Te imaginas cómo será ese dia al caminar por la alfombra roja del Oscar? ¿Te imaginaste algún día ese momento?

La verdad no, nunca lo soñé, si soñé con trabajar en cine, con hacer personajes interesantes en películas porque yo trabajo mucho en teatro. Me gustaba la idea de hacer cine, pero esto no estaba en mi horizonte. No lo soñé jamás.

¿Ya pensaste qué vestido lucirás ese día del Oscar?

De repente se me ha cruzado por la mente, pero todavía no me he detenido a pensarlo, porque apenas estoy asimilando la noticia y también quiero responder a todos los mensajes que me han llegado de cariño y sobre todo de mis colegas actores, porque para mí es muy importante recalcar que esto lo comparto con todos mis colegas actores mexicanos que todos los días pican piedra para seguir transmitiendo personajes y creando mundos. Siento que estoy representando a México y eso me llena de orgullo.