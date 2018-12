Estrellas de la música desembolsan ayuda y alegría

La música demostró ayer su gran poder de convocatoria cuando se trata de sumar voluntades a favor de causas humanitarias a nivel mundial.

Figuras de la talla de Beyoncé, Jay-Z, Chris Martin (de Coldplay), Pharrell Williams, Ed Sheeran y Eddie Vedder (líder de Pearl Jam), entre otras, encabezaron el Global Citizen Mandela 100 Festival.

Con este certamen musical de caridad se rindió homenaje al Centenario del nacimiento del incansable luchador contra el apartheid, Nelson Mandela (fallecido en 2013).

Más de 94 mil espectadores en el Estadio FNB de Johannesburgo vibraron durante 10 horas con la música de estrellas internacionales, pero también cumplieron con acciones para dar algo a quienes nada poseen.

Miles de los presentes en el espectáculo musical consiguieron sus boletos haciendo obras de caridad, entregando recursos económicos o en especie a instituciones y hasta donando sangre.

Trascendió, de acuerdo con medios sudafricanos, que los cantantes también realizaron aportaciones a favor de la causa.

Conmovidos Boyoncé y Jay-Z, quienes fueron los intérpretes estelares, se entregaron en escena en una fiesta llena en todo momento de ritmo y buen ambiente, el cual se replicó en todos los rincones del lugar.

Desde que la pareja bajó en un elevador tomada de las manos, ya casi en el cierre de la jornada, la audiencia se emocionó tanto que cantó sin respiro temas como "Crazy in Love" y "Run the World".

"Halo" marcó un momento memorable cuando 20 africanos, portadores de trajes típicos, fueron los coros de lujo de la canción.

Ed Sheeran fue otro de los más ovacionado, sobre todo cuando compartió escenario con Beyoncé para cantar "Perfect".

Pharrell Williams fue celebrado y su canción "Happy" tomada como un himno que puso a todos de pie para bailar.

La aparición del líder de Coldplay, Chris Martin, no desmereció a sus antecesores, así como Usher, el abridor de la fiesta, quien dictó el tono a seguir con "Without You", al ritmo de tambores africanos.

El festival, creado en 2012 para combatir la pobreza, logró ayer que líderes del mundo hicieran 57 compromisos por un valor de 7 mil millones de dólares, según informó Global Citizen en su cuenta de Twitter.

Oprah Winfrey recordó, en un receso de la música, a Mandela como el más querido ex presidente sudafricano y pidió a todos los presentes seguir trabajando por un mundo más justo.

"Su legado continúa vivo y esta noche nos habla: nos exhorta a cada uno de nosotros a convertirnos en un ciudadano global forjando un mundo más equitativo y seguro para todas las personas", dijo Oprah entre ovaciones.

Causa con ritmo:

10 horas de música.

14 artistas internacionales.

57 compromisos se sumaron.

94 mil asistentes.