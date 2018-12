Estas son las razones para amar a Aquaman

Pese a ser uno de los fundadores de la Liga de La Justicia, Aquaman ha recibido burlas y quedado desplazado al segundo plano ante el protagonismo de Batman, Wonder Woman y Superman, no obstante, ha aportado grandes historias en los cómics y las series animadas.

EL ORIGEN DE AQUAMAN

Aquaman hizo su primer aparición en More Fun Comics número 73 lanzado en noviembre de 1941. El personaje fue creado por Paul Norris y Mort Weisinger.

De acuerdo con los cómics, Arthur Curry, nombre real de Aquaman, es hijo de Atlanna, una atlantiana que fue rescatada por Tom Curry, de quien se enamora.

Al crecer, Arthur descubrió sus habilidades sobrehumanas que incluían la capacidad de poder sobrevivir bajo el agua y su destreza para nadar.

Miembro fundador de la JLA

Aquaman fue uno de los héroes fundadores de la Justice League of America, grupo que también fue integrado en un principio por Superman, Wonder Woman, Batman, Martian Manhunter, Flash (Barry Allen) y Linterna Verde (Hal Jordan).

Este grupo de siete hizo su primera aparición en el número 1 de Justice League of America Vol. 1, que inició su publicación en la década de los sesentas, donde la Liga de la Justicia hace frente a la amenaza del villano Despero.

Lo que motivó las burlas

Durante su primer adaptación animada, lanzada en 1967, se estableció que Aquaman podía hablar directamente con la vida marina, lo cual, durante años, generó críticas de los fanáticos por lo inútil de la habilidad fuera del océano.

No obstante, durante el relanzamiento de la historia de DC en The New 52, Aquaman aclara que no habla con los peces, ya que el cerebro de estos animales no sería capaz de entenderlo. En ese sentido señaló que tiene capacidad telepática para dar órdenes a las especies marinas.

Otra de las habilidades de Aquaman que es explorada en los cómics es su piel resiste, hecha así para poder soportar la presión de las profundidades marinas y que aprovecha para resistir agresiones de sus enemigos.

Asimismo, Arthur Curry cuenta una gran velocidad, tanto en el océano como en la superficie y puede aprovechar su súper fuerza para derrotar a sus enemigos.

La inspiración para la adaptación cinematográfica

Las nuevas historias en los cómics han hecho mayor justicia al personaje, como la que cuenta Geoff Johns en The New 52.

El escritor Geoff Johns buscaba dar un nuevo enfoque al héroe y en 2011 publicó la nueva serie de cómics de Aquaman.

La historia de Johns inicia cuando Arthur Curry renuncia al trono de Atlantis, aunque ahora Aquaman deberá defender el reino de amenazas de las profundidades.

Esta historia, dibujada por Ivan Rais y Paul Pelletier, continuó hasta la serie Justice League: Throne of Atlantis, de donde toma inspiración la que será la primer adaptación cinematográfica de Aquaman.

En 'Throne of Atlantis', Ocean Master, el medio hermano de Aquaman, es el nuevo Rey de los mares y declara la guerra al mundo de la superficie tras un conflicto en el océano.

Lo que esperamos de la película de Aquaman

De acuerdo con los diversos adelantos de la película de Aquaman, ésta narrará los orígenes de Arthur y su vida en la superficie previo a descubrir sus habilidades.

Aquaman será encarnado por Jason Momoa, también conocido por su papel en las primeras temporadas de la serie de HBO, Game of Thrones.

Arthur se verá obligado a enfrentar a Black Manta (interpretado en esta película por Yahya Abdul-Mateen II) así como a su medio hermano, Ocean Master (Patrick Wilson) quien, como mencionamos, busca controlar el reino submarino.

En esta historia también se explorará la relación entre Arthur y Mara (Amber Heard), quien se convertirá en su esposa y reinará Atlantis junto con Aquaman.