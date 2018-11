Estas estrellas han perdido sus casas en los incendios devastadores en California, mientras que otras han sufrido algunos daños

Figuras del espectáculo como Gerard Butler, Robin Thicke y Shannen Doherty han perdido sus hogares debido al devastador incendio de Woolsey en el sur de California, mientras que el mexicano Guillermo del Toro lamenta los grandes daños en su propiedad también.

Thicke y su novia Robin Love Geary documentaron su evacuación en las redes sociales el fin de semana, y Geary publicó en Instagram que la casa de esta pareja se había consumido por las llamas.

Entre tanto, el actor de "300" Gerard Butler publicó en Twitter este domingo que su casa en Malibu se había calcinado por completo y agradeció a los que ayudaron a mantener a salvo a otros. El post que publicó en instagram alcanzó las 300 mil visitas.

Camille Grammer Meyer, conocida por su participación en la serie "The Real Housewives of Beverly Hills", también perdió su casa en Malibu, confirmó su publicista a Associated Press. El publicista Howard Bragman dijo que Meyer está agradecida de haber sido evacuada de manera segura con su familia, que aprecia a los bomberos que han arriesgado sus vidas en la lucha contra el incendio, y está agradecida por el amor y la preocupación que mostraron por ella.

La actriz Bianca Blanco dijo que vio cómo su casa se quemaba en vivo en la televisión, escribiendo en Instagram que había evacuado con éxito y que había llegado a un lugar seguro antes de que su casa se perdiera.

Shannen Doherty, estrella de "Beverly Hills, 90210", dijo que su "corazón está destrozado" por la pérdida de una casa en Malibu donde ella y su esposo Kurt Iswarienko se casaron en 2011, publicando en Instagram una foto del día de la boda.

Anteriormente había encontrado refugio en la casa cuando su padre murió en 2010, escribió Doherty.

El viernes, el incendio impulsado por el viento destruyó la casa del director de "Dr. Strange" Scott Derrickson y el histórico Paramount Ranch donde se filmaron programas como "Westworld" de HBO y "Dr. Quinn, Medicine Woman". El destino de la casa de Caitlyn Jenner no estaba claro, aunque dijo en un video de Instagram que estaba a salvo.

Lady Gaga, Kim Kardashian West, Scott Baio, Rainn Wilson y Guillermo del Toro también fueron obligados a evacuar sus hogares, en algunos casos tratando de organizar el transporte de sus caballos a toda prisa.

El incendio comenzó la noche del jueves y el viernes avanzó hacia Malibú y el Océano Pacífico, lo que provocó evacuaciones en Malibú, Calabasas, Agoura Hills y otras áreas cercanas.

Alyssa Milano dijo que su casa estaba "en peligro" en medio de sus intentos de evacuar con seguridad a sus cinco caballos. La actriz finalmente recibió la ayuda que necesitaba y tuiteó que sus caballos estaban a salvo. "Mis hijos están a salvo. ... Todo lo que tenga un latido es seguro".

Por su parte, el director mexicano Guillermo del Toro lamentó los daños que se registraron en su hogar a través de un mensaje de Twitter

Segun me han referido hoy, Bleak House sigue en pie y solida. Se perdio mucho en este incendio. Me siento muy conmovido. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 11, 2018

"Segun me han referido hoy, Bleak House sigue en pie y solida. Se perdio mucho en este incendio. Me siento muy conmovido", señaló el ganador del Oscar de la Academia al mejor director por "Shape of Water".

Bleak House, la residencia californiana donde Guillermo del Toro guarda su colección de libros, esculturas, utilería y parafernalia de terror, sobrevivió a los incendios de california.

También narró que apagó un pequeño incendio con agua que traía en su coche y agradeció los buenos deseos de la gente.

"Bleak House, me han dicho esta mañana, parece estar bien. Sólo hubo daños menores por el humo. Estoy consciente de cuánto ha arrebatado este fuego, cuánto se ha perdido", relató el ganador del Óscar.

Manejamos a Bleak House usando rutas alternativas. Sigue en pie. Reuni mis libretas de notas, 5 libros, 2 fotos y un par de cosas mas y nos devolvimos por la misma ruta en 1 hora y 40 min. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 10, 2018

California sigue sufriendo de incendios y más de 250 mil personas han sido obligadas a evacuar sus hogares.

Numerosos miembros del mundo del entretenimiento han sido afectados por el siniestro.

Las casas de personalidades como el director de Doctor Strange, Scott Derrickson, y la del intérprete del hit "Blurred Lines" Robin Thicke fueron destruidas por completo.

También un set de Paramount donde se grababan series como Westworld.

El número de víctimas mortales ha ascendido a 25.