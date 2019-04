ESCALOFRIANTE: Gimnasta se rompe las dos piernas en su rutina (Video)

Samantha Cerio, gimnasta estadounidense, se fracturó las dos piernas al intentar un doble salto mortal en su rutina durante una prueba universitaria en el Regional de Baton Rouge.

Todos en la arena callaron y tras el dramático momento, la joven fue trasladada a un hospital donde fue atendida.

Cerio sufrió fractura de tibia y peroné en ambas piernas, además de que se dislocó las dos rodillas.

Ir de viaje es un placer, y para los aventurados hay varios lugares en el mundo muy extremos donde la travesía incluye arriesgar la vida. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Ya en recuperación, Samantha Cerio anunció su retiro de la gimnasia.

"Fue mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha convertido. Me ha enseñado el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación. Puede que no haya terminado de la forma en que lo había planeado, pero nada sale como estaba planeado", escribió Samantha en sus redes sociales.

La gimnasta de 18 años representó a la Universidad de Auburn donde estudia la carrera de Ingeniería Aeroespacial.