Es 'El Loco' muy disciplinado

Tras su más reciente intervención quirúrgica, en septiembre, Manuel "El Loco" Valdés se recupera satisfactoriamente gracias a su disciplina.

"Voy muy bien ya me hicieron el favor de darme mi evaluación y va muy bien, porque entonces al principio iba diario, y ahora iré dentro de dos meses, voy muy bien y muy arriba y ¡Viva México!

"He seguido las instrucciones de los médicos, soy disciplinado, entonces he estado cumpliendo al pie de la letra con todas las citas, exámenes, me he cuidado muy bien, en dos meses me dicen si ya puedo normalizar la vida", expresó Valdés.

El comediante, quien fue intervenido por un tumor detectado en el ojo, celebró los resultados de su reciente revisión médica en el Instituto Nacional de Cancerología.

El actor, de 87 años, contó que una enfermera lo apoya para cumplir con las indicaciones médicas, como tomar su tratamiento y llevar el control de su presión arterial.

Su evolución ha sido tan buena que el padre de Cristian Castro ya planea regresar a trabajar en la puesta en escena Aeroplanos junto a Ignacio López Tarso.

"Es una obra que estuve trabajando y tuve que interrumpir, entonces en cuanto este listo ahí estaré trabajando otra vez como loco", bromeó.

Con el fin de reunir fondos para apoyar los gastos de su tratamiento, el 18 de diciembre comediantes, cantantes, conductores y músicos donarán su trabajo para contribuir a su recuperación, después del cáncer que le detectaron en 2017.

"El elenco es maravilloso, estoy contento de ver que estarán una gran cantidad de amigos, podré tomar una copa, pero una y ya, esa es otra cosa también me he disciplinado completamente porque me gusta el trago, entonces me tomó una copa y ahí muere", explicó.