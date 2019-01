ENTREVISTA: Suena Yalitza Aparicio como posible nominada al Oscar y es aconsejada por celebridades de Hollywood

En las últimas semanas, su nombre e imagen han acaparado las portadas de las revistas más importantes de la moda y el mundo del cine.

Se habla de su excelente actuación en “Roma”, que dirige el mexicano Alfonso Cuarón, y que incluso podría estar nominada al Oscar. ¿Será?

Sin embargo, para Yalitza Aparicio esos comentarios no le quitan el sueño.

Maestra de profesión y originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, México, Yalitza, quien se convirtió en actriz gracias al realizador de cintas como "Y tu mama también", "Gravity" y “Children of Men” , habló con Hoy Los Ángeles a solo horas del esperado anuncio de los nominados al premio de la Academia sobre lo que ha significado para ella que su trabajo en "Roma" sea reconocido por los críticos del Séptimo Arte.

“Me da mucho gusto, no solo por mí, sino por todos los que participamos en la película, porque éste es un trabajo en equipo”, dijo Aparicio con una sonrisa.

“Estoy muy agradecida con Alfonso Cuarón por esta oportunidad que me dio de actuar, algo que jamás me imagine”, agregó la joven actriz de 25 años de edad.

Y es que para los que no conocen a fondo su historia, Yalitza audicionó para el papel de la empleada doméstica llamada Cleo, gracias a que su hermana le ddio a conocer que se estaban haciéndo las audiciones.

Para entonces, su hermana estaba embarazada, así que le pidió a Yalitza que fuera audicionar en su lugar, sin imaginarse que esa decisión cambiaría su vida para siempre.

“A la audición iba de alguna forma con miedo porque no podía creer que fueran hasta nuestra comunidad a hacer el casting, no tenía confianza”, recordó.

“Nos pagaron el transporte para ir y todo nos parecía raro ya que no sabíamos que era para una película de Alfonso Cuarón. Al final todo resultó muy bien, una estupenda experiencia”, comentؚó Aparicio, quien es hija de padre Mixteco y su madre es Triqui.

La sagitariana (nació un 11 de diciembre de 1993), gregó que espera que su historia de vida sirva como inspiración para otras personas que desean alcanzar sus sueños.

“Sé que para muchas personas, mi historia es como un aliento y eso es lo que me interesa, que ellos tengan esa esperanza de seguir adelante y alcancen sus sueños”, dijo la nombrada por el diario The New York Times como una de las mejores actrices de 2018.

Aparicio jamás se imaginó que el destino la haría vivir todo lo que en la actualidad está ante sus ojos. Hace tres o cuatro meses, su vida era otra.

“La verad no, creí que cuando terminamos de filmar la película eso iba a ser todo, ahora estoy con esto, descubriéndolo”, indicó con simpatía.

¿La nominación al Oscar podría estar en su camino?

Esa es una pregunta que muchos se hacen, pues su interpretación en “Roma” ya le valió algunas nominaciones en algunos premios como ocurrió en los Critics Choice Awards.

Y sin ir muy lejos, Yalitza Aparicio ganó ante el asombro de muchos en la categoría a la Mejor Actriz en los Hollywood Film Awards.

¿Cómo estás tomando todo este proceso de alfombras rojas, portadas de revistas y premiaciones?

“Lo estoy viviendo al máximo”, respondió de inmediato la joven cuyo trabajo fue reconocido por la revista Time como “la mejor actuación de 2018”.

“A lo más que lo pueda disfrutar porque tal vez esta experiencia se vuelve a repetir o tal vez no. Estoy contenta de estar viviendo todo este momento, es algo increíble”, expresó.

Este martes son las nominaciones al Oscar, se habla de que “Roma” puede tener varias postulaciones y que tu también podrías estar nominada ¿Cómo te sientes al respecto?

“Feliz con lo que venga, yo estaría feliz de la vida si nominan a la película porque sé que no solo sería para nosotros, sino sería para todos los que trabajaron en ella y sobre todo para México, sería algo maravilloso”, señaló la intérprete de Cleo, quien le da vida a la nana que Cuarón tuvo en su infancia y que en realidad lleva por nombre Liboria Rodríguez “Libo”.

Y es que lo cierto es que si es nominada o no, es muy probable que Yalitza asista a la ceremonia del Oscar porque si la cinta recibe nominación, ella iría acompañando a Cuarón y al resto del elenco.

Consejos de las celebridades de Hollywood

Yalitza tiene varias semanas “viviendo” en Los Ángeles, ya que ha tenido que cumplir con varios compromisos de trabajo de promoción de la película y las invitaciones a las galas que preceden a la gran noche de los Premios de la Academia de este 24 de febrero de 2019.

Ha vivido la experiencia de convivir con varias estrellas de Hollywood, en los eventos que se realizan en honor a la cinta y en las galas de Hollywood.

Vi que la otra vez Charlize Theron estuvo contigo en un evento con Diego Luna, Harrison Ford, ¿qué te dijeron al conocerte? ¿Qué consejos te dieron?

“Estuve platicando más con Diego Luna y pues él está muy emocionado con todo lo que está pasando, nos felicitó a todo el equipo y es tan maravilloso poder encontrarte mexicanos aquí, que se sienta como ese apoyo de equipo, porque a fin de cuentas somos de un mismo lugar y es muy bonito apoyarse entre todos”, comentó la actriz que antes de la película no hablaba el dialecto mixteco y que luego del rodaje ya conoce algo de ello.

De la actriz sudafricana, famosa por cintas como “The Devil's Advocate”, Showgirls”, “ Species” y “The Fate of the Furious” dijo que a “Charlize le había gustado mucho la película y que le agradecía mucho a Alfonso por filmarla”.

También estuviste hablando con Tom Hanks, ¿qué te dijo?

“Un consejo que me dio es que lo más importante de este medio es mantenerme siempre sana”, expresó la joven quien en diciembre del 2018 se convirtió en la portada de la edición de enero 2019 de la revista Vogue en Mexico, donde relata su vida antes de la actuación. Y recientemente fue destacada en la portada de la revista Hollywood Reporter, tras haber hecho un recorrido con el equipo de “Roma” y la famosa publicación por los lugares emblemáticos donde se rodó “Roma”.