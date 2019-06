Empleados de Wayfair harán huelga para que se suspendan negocios con los refugios de migrantes

Los empleados del minorista de muebles en línea Wayfair protestan después de presentar un reclamo a la compañía y se negara a dejar de hacer negocios con los centros de detención de inmigrantes.

Los trabajadores anunciaron este martes que harán una huelga el miércoles, 26 de junio, a la 1:30 p.m.

"Wayfair vendió camas para amueblar los campamentos de la frontera; 547 empleados firmaron una petición para pedir que suspendiéramos todos los negocios con los campamentos; el CEO dijo que no", dijeron los empleados bajo el nombre de Wayfair Walkout.

Los empleados que protestan también solicitan a Wayfair que done todas las ganancias de la venta a la organización sin fines de lucro Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES).

Un empleado anónimo dijo al diario Boston Globe que la semana pasada se enteró de que BCFS, un contratista gubernamental sin fines de lucro que administra los campamentos de migrantes en la frontera, hizo un pedido de $200,000 para muebles de dormitorio.

La misma publicación informó que en una carta, con más de 547 firmas de los empleados, se le solicitó a la compañía que cancelara los negocios con los asentamientos de migrantes en la frontera.

Los ejecutivos de Wayfair, según el Boston Globe, respondieron a los empleados que "como minorista, es una práctica estándar cumplir con los pedidos de todos los clientes y creemos que es nuestro negocio vender a cualquier cliente que esté actuando dentro de las leyes de los países en los que operamos".

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), una ardiente oponente a los campamentos de la frontera, tuiteó el apoyo para el paro de Wayfair.

"Los trabajadores de Wayfair no podían soportar que estaban haciendo camas para encerrar a los niños. Pidieron a la empresa que parara. El CEO dijo que no. Mañana estarán protestando", dijo.

"Así es como se ve la solidaridad: un recordatorio de que las personas cada día tienen poder real, siempre que seamos lo suficientemente valientes como para usarlo", concluye Ocasio-Cortez en su mensaje.