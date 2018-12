Ella fue la venezolana que se llevó la corona de Nuestra Belleza Latina 2018

Tras 11 semanas de una reñida competencia que procuró eliminar estereotipos de belleza, Migbelis Castellanos, de 23 años, fue seleccionada Nuestra Belleza Latina 2018 por más de 1.6 millones de televidentes que votaron con la aplicación Univision Conecta.



Castellanos, venezolana de Miami que es conductora de televisión y fue Miss Venezuela 2013, lo apostó todo para convertirse en la próxima comunicadora de la Cadena Univision al superar a mujeres de todas las edades, tallas y raíces.



Yaritza Owen, hondureña que vive en Maryland, presentadora de televisión y madre de dos, quedó como primera finalista, seguida por Ceylín Rosario, modelo dominicana de Nueva York.



“Nuestra Belleza Latina”, el sumamente popular programa tipo reality, enfatizó este año el talento, la personalidad y el carisma en vez de los estándares convencionales de belleza, con el lema “sin tallas, sin límites y sin excusas”.



A la voluptuosa Castellanos, de 5’10” de estatura, le atrajo NBL debido a su nuevo giro, que dejó estereotipos atrás. “No me gusta seguir viejos patrones”, dijo. “Dios me dio estas curvas para ayudar a cambiar lo que la gente ve en televisión”.



Durante la temporada, las concursantes de NBL enfrentaron una variedad de retos que tenían como propósito hacer que desplegaran su talento en campos como reportaje de noticias, actuación, canto, baile e improvisación. En el programa de esta noche, Castellanos danzó “Taki Taki” con el bailarín/actor Beau “Casper” Smart para completar su reto final.



Clarissa Molina, ganadora de NBL 2016 y corresponsal de “El Gordo y la Flaca”, entregó la corona a Castellanos. La ceremonia de coronación se basó en la recién lanzada comedia romántica “¡Qué León!”, en la que Molina protagoniza con Ozuna, popular intérprete de música urbana.



Además de Smart, la final de la temporada contó con la presencia de la superestrella internacional Pitbull, la estrella del trap Bad Bunny, el renombrado cantante Cristian Castro, la sensación de la música regional mexicana Christian Nodal y la actriz Jackie Cruz de “Orange Is the New Black”.



La veterana de NBL Alejandra Espinoza fue la conductora de la temporada, y el jurado estuvo integrado por Giselle Blondet, estrella de Univision y exconductora de NBL, además de la modelo Denise Bidot, el cantante de la música regional mexicana El Dasa y la personalidad de Univision Jomari Goyso.