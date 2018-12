ENTREVISTA: La Navidad, el pasado, el presente y el futuro familiar de Ricardo Montaner

Casi al final de las grabaciones del reality “La Voz” Argentina, el cantante Ricardo Montaner hizo un paréntesis a su labor de “coach” para responder al llamado de Hoy Los Ángeles en vísperas de la Navidad y el año que está por concluir.

Con su peculiar tono de voz y su carismática personalidad, el artista argentino-venezolano nos habló de lo orgulloso que se siente de tener unos hijos maravillosos que son el mejor regalo que la vida le ha dado, de sus planes personales y profesionales con ellos, de su nueva producción, de su país Venezuela y todo lo que espera para este 2019.

A medida que pasa el tiempo, es indudable el exito profesional que Montaner ha alcanzado desde que el mundo entero lo conoció con el tema “Yo que te amé” hasta hoy con su más reciente éxito “¿Qué vas a hacer?” que hoy ya lleva más de 11 millones de visitas en YouTube en apenas tres semanas de su lanzamiento.

Cuando miras hacia atrás y ves lo que hoy en día representas para tu público y tu familia ¿cómo te hace sentir todo eso?

La verdad, yo procuro no de tomármelo muy en serio, porque uno debe mirar hacia adelante en vez de mirar hacia atrás. Pero de vez en cuando saco una foto para atrás, como un ‘selfie’de lo que uno va dejando atrás. Creo que he trabajado mucho y he construído una vida muy bonita y eso me deja muy satisfecho, me hace dormir más tranquilo. Y cuando miro al revés, hacia adelante, me doy cuenta que tengo más cosas por hacer que las cosas que he hecho, entonces eso también me da una gran satisfacción porque soy un tipo de proyectos y de tener visión hacia el futuro y eso me hace sentir muy vital y muy joven.

La carrera de un artista no es fácil, pero tus hijos Mau, Ricky y Eva Luna cuentan con tu apoyo para incursionary en este mundo musical ¿Qué pensaste cuando ellos te dijeron que querían seguir tus pasos?

Me sentí muy feliz porque uno como padre va viendo a los hijos a medida que van creciendo, las aptitudes que tienen para las diferentes cosas. En casa era como muy difícil que alguno saliera doctor, abogado o ingeniero porque desde que nacieron mis cinco hijos han absorbido música y ninguno tuvo más remedio que aceptar lo que los genes tenían y hoy todos tienen algo que ver con la música y me llena eso de orgullo, hasta apuesto que algún nieto me va a salir músico también. Como dijiste, mi carrera es de sacrificios y eso implica que tenga que mudarme de país, hoy estoy aquí en Argentina, luego vuelvo a Miami y más tarde iré quien sabe a otro país. La vida está llena de sacrificios, pero cuando los tomas basados en el sueño que tienes eso tiene una inmensa y maravillosa recompensa.

Con el éxito que están teniéndo tus hijos en la música ¿Habría la posibilidad de que se diera una gira conjunta de los Montaner en un futuro?

Yo lo pienso y creo que en un momento dado vamos a estar listos para hacer una gira juntos. Una gira en donde todo el público se convoque, tanto lo que lo siguen a ellos como el que me sigue a mí y el que sigue a Evaluna una porque ahora viene con un proyecto muy fuerte y está grabando una serie que se llama “Club 57” y ella es la protagonista de una serie musical completamente y eso va a desprender una enorme gira mundial porque se va a transmitir en varios países y en diferentes idiomas, entonces ella también se sumaría a la posibilidad de que algún día hagamos esta gira conjunta que ya la hemos hablado.

Tus hijos mayores Alejandro y Héctor también incursionaron en la música en el pasado ¿Qué fue de ellos?

Ellos se retiraron y voluntariamente dijeron ‘nos vamos a dedicar a otra cosa’. Alejanndro es hoy un ejecutivo muy importante de Sony, está detrás del éxito de muchos artistas que están sonando por ahí, inclusive de (sus hermanos) Mau y Ricky, de Carlos Vives, de Chayanne y de mucha gente que graba con Sony. Y Héctor está dedicado a componer, entonces todos tienen que ver con la música y todos han ido acomodándose a los que más les calza.

Hablemos de tu nuevo video “Que vas a hacer” que dirigió tu esposa Marlene, donde cuentas con los cantantes Mariana Lali y J Balvin como actores protagonistas del video. ¿Quién lo decidió?

Fue una idea de ella, de Marlene, de invitar a un par de actores para representar la historia. Invitó a Lali, como sabes, es una actriz muy conocida, no solo en Argentina, sino también en Europa y aparte como cantante es muy famosa. Y J Balvin es muy conocido como cantante, pero no como actor, entonces decidimos invitarlos a esta colaboración como actores y resultó extraordinaria. Siento que ambos lo hicieron espectaculamente bien, que se vé natural y no forzado donde se vea a un cantante que pretende ser actor, sino que se ve a un actor. Y me gusta que lo original del video es que ninguno de los dos canta.

¿Dónde se lograron esas magestuosas tomas sobre el tren en el que viajas, la pintoresca estación y esa casa de antaño?

La parte donde yo rodé ese en Buenos Aires, en un museo de ferrocarriles y el tren es uno que ponen en funcionamiento en ciertas ocasiones en el museo y lo prendieron para nosotros. Es un tren que tiene apenas un recorrido de 600 metros que va y viene. En este caso, nosotros hicimos una filmación y nunca antes se había usado un video musical. En el caso de Lali y Balvin, ellos rodaron en Miami porque para logistica era bastante complicado debido a la agenda de los tres, pero lo logramos rodando en dos ciudades diferentes para poder coincidir. El resultado está que el video está ‘trending’ en Youtube y eso está muy bueno y me tiene muy contento.

Veo que este tema cuentas con la colaboración de tu inseparable compañero de batallas Yasmil Marrufo.

Sí claro, en esta canción también participan como coautores, Yamil, Camilo Echeverry y Marco “Tainy” Masis, que también es el productor detrás del proyecto, como sabras “Tainy” es el productor más fuerte que hay en el ambiente, de hecho ha sido nominado ahora para el Grammy Americano en la categoría Grabación del Año y estoy muy orgulloso de eso.

Hay una frase en el tema que dice ‘que vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños’, que significa que un año más te olvidaron. ¿Y tú como artista has sentido temor de que tu público se olvide de ti?

Yo sinceramente siento que el tiempo puede llegar a pasar, que los que hoy son niños, crezcan un poco más y el día de mañana me tomen como una referencia de que yo era a quien escuchaban sus papás o sus abuelos, pero yo no tengo ningún problema con eso. El tiempo corre y la verdad es que es muy difícil que tú le ganes la carrera, es mejor estar a favor. Yo sí sé, como lo dijiste que si tomaba una foto hacia atrás que qué pensaba, yo te digo que con el camino recorrido yo me siento muy orgulloso y hoy estoy haciéndo una entrevista contigo como si fuera mi primer disco, entonces nunca terminas de aprender, todos los días es un nuevo comienzo, así que yo no le temo a ese tipo de cosas.

Este tema apenas es un adelanto del álbum que vienes preparando para el 2019 ¿Qué nos puedes adelantar de la producción?

Para poder tener otra entrevista contigo no te puedo revelar demasiado, mas que es un disco de 11 canciones. Adentro del proyecto hay un par de colaboraciones que tampoco te las voy a contar ahora. Y es un proyecto que viene muy emparejado con esta canción que está sonando ahora “Que vas a hacer”, que es una canción muy actual y con cuerdas, mientras que otras canciones más tienen cuerdas de la Sinfónica de Praga y estoy contentísimo con lo que vas a escuchar que son de sonido actual y unas baladas con mucho poder y espero que la gente la reciba con el mismo cariño que están recibiendo este primer sencillo.

Hace un año, durante tu discurso en la ceremonia de los Premios Especiales del Latin Grammy hablaste de cómo la gente en Venezuela está comiendo de la basura. Hoy la situación está peor y el país sigue en decadencia ¿Cómo te hace sentir eso?

Sí, lo dije hace un año como en esta época y la situación no ha cambiado, ha empeorado lo que ya había y hoy no solamente comen de la basura, es que ya no hay basura para comer, entonces hoy en día la gente muere en el olvido, por eso creo que es el momento urgente de una intervención humanitaria en lo países vecinos se den cuenta de que hay que hacer algo porque la gente se está muriendo.

¿Cual es el mensaje para tu gente de Venezuela en este fin de año?

Que es el momento de pensar en que la esperanza está viva y que si Dios quiere pronto veremos la luz al final del túnel.

Para finalizar hablemos de la Navidad. ¿Dónde estarás celebrando esta fecha?

Terminando el programa de tele, vuelo a Miami a tomar un descanso hasta el 20 de enero y a partir de ahí iré a visitar el continente para hacer una gira de promoción por todos lados y a parte de eso comienzo a hacer los conciertos en febrero. Y me siento muy feliz porque el año que viene será un año muy ocupado.