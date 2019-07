El DMV de California empieza este lunes a aliviar tiempos de espera con esta estrategia que…

A partir de varias críticas de políticos en California así como las millones de quejas de sus usuarios, el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) del estado busca aliviar los tiempos de espera con una estrategia que le agrega una hora a sus horarios de apertura.

Según el DMV, 69 oficinas en todo el estado empezaron a abrir sus puertas a partir de este lunes a las 7 a.m. en lugar de las 8 a.m., y continuarán todos los días de la semana, excepto los miércoles, cuando abrirán a las 9 a.m.

Las oficinas locales que están cumpliendo con las nuevas horas incluyen Hollywood, Compton, Costa Mesa, El Monte, Glendale, Fullerton, Laguna Hills, Oxnard, Montebello y Westminster. Varias oficinas ya operan con la hora extra desde el verano pasado, incluyendo Lincoln Park, Whittier, Pomona, Newhall y Santa Ana.

El DMV de California ha enfrentado una oleada de clientes debido a los nuevos requisitos federales de REAL ID. De hecho, el DMV estará cerrando todas sus oficinas en todo el estado durante un medio día del 24 de julio para capacitar a sus empleados en el manejo de la afluencia de solicitudes de REAL ID.