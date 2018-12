El Día de Reyes se celebrará para fortalecer las relaciones entre padres e hijos en California

El programa de Paternidad de la Academia R3 de Sacramento realizará un evento del “Día de Reyes” el proximo viernes 4 de enero para ayudar a los padres hispanos a festejar con sus hijos una apreciada tradición festiva.

Los padres disfrutarán de un momento especial con sus hijos y experimentarán la rica herencia de este día, con comida tradicional ("rosca de reyes"), juegos (el "balero"), manualidades, y entrega de juguetes, con el patrocinio de Toys for Tots a través del cuerpo de La Marina de los Estados Unidos.

La Academia R3 ofrece programas de Paternidad a través de una beca federal y enseña crianza de hijos, educación financiera y habilidades de búsqueda de trabajo. "Estas habilidades fortalecen a los papás hispanos", dice Edixon Martínez, director de la Academia R3. "El papel del padre latino en los Estados Unidos ha cambiado, y aprender habilidades de comunicación y resolución de problemas ayuda a estos papás a desafiar los retos que enfrentan".

Un ejemplo es el de muchos padres hispanos que viven en los Estados Unidos y temen que sus hijos no experimenten las festividades del Día de Reyes de su juventud. "Quiero que mis hijos conozcan su tradición y la amen como yo", dice Fernando, participante en la Academia R3. "Pero realmente no sabía cómo ser un papá hispano de hijos californianos. La Academia R3 me enseñó mucho, y mis hijos ven una diferencia en mí. Además, están más abiertos al aprendizaje sobre nuestras tradiciones culturales, y eso es muy importante".

Los cientos de padres que Martínez enseño en los últimos tres años "aprendieron habilidades para relacionarse con sus hijos, escuchar, resolver conflictos y disciplinar sin gritar ni usar "el cinto". Me encanta ver a papás como Francisco experimentar nuevos niveles de conexión con sus hijos".

El Día de Reyes se celebrará para fortalecer las relaciones entre padres e hijos.

También está feliz de que los graduados de la Academia R3 estén colaborando con este evento del Día de Reyes. "Estos muchachos están entusiasmados con el voluntariado civico como ejemplo para sus hijos. Y este será un día especial de diversión para todos".

El evento se llevará a cabo en La Familia's Maple Neighborhood Center, desde las 4:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. (3301 37th Ave, Sacramento, CA 95824).

La Academia R3 enseña a los padres habilidades para fortalecer las tres R en su vida: su relación con sus hijos, su relación con su cónyuge/coprogenitor y sus relaciones en el trabajo.

Los programas de la Academia R3 son presentados por Relaciones Saludables de California con fondos provistos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Administración para Niños y Familias, beca 90FK0108. www.RelationshipsCA.org