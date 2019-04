Shilon, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt ¿cambiará de género?

En el año 2006, Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron a su primera hija biológica, a la que llamaron Shiloh y que se sumó a una familia de la que ya formaban parte Zahara, Maddox y Pax, sus tres hermanos adoptivos.

Después que ella, llegaron también Knox y Vivienne para un total de tres niños y tres niñas. Y aunque Shiloh desde muy pequeña dejó claro que ella se sentía un chico, ahora que tiene 11 años, ha comenzado a surgir un rumor en el que se afirma que ha iniciado un tratamiento para cambiar de sexo.

De acuerdo a la Agencia Reforma "Shiloh, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, comenzó con un tratamiento hormonal para cambiarse de sexo, en el Centro de Cirugía Yonique, de Santa Mónica, California" y atribuyó como fuente de esta noticia a People.

Sad what #AngelinaJolie did to her beautiful daughter. Sick satanic illumanti. pic.twitter.com/ttFmSpaSNx