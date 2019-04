'Denuncias anónimas: 'Te pueden destrozar la vida'

Las denuncias anónimas y el peso de las redes sociales para tratar temas como el acoso sexual han cimbrado a varios músicos mexicanos, quienes consideran que esto puede pulverizar carreras y arruinar vidas en un minuto.

Esto, después de que el rockero Armando Vega Gil, integrante de Botellita de Jerez, decidiera quitarse la vida el lunes, tras ser acusado, de forma anónima en internet, de acoso sexual a una menor de edad hace 14 años.

"Estoy entre enojada, sorprendida... abrumadísima. Por supuesto, siempre he sido defensora del género y siempre voy a defender a las mujeres y a los hombres. Pero hay que cuidar las declaraciones anónimas.

"Hay instituciones que te ayudan a denunciar de manera legal y a seguir pasos de manera eficiente, y no aventar un mensaje a las redes sociales", reclamó la cantante María José.

Hace varios días surgieron en redes cuentas en Twitter para denunciar el acoso sexual en distintos ámbitos, como escritores, periodistas, en el cine mexicano y en el rock nacional.

Funeral de Armando Vega Gil

"La Josa" aseguró que los acusados también tienen derecho a defenderse.

"Te pueden destrozar la vida. Sí, voy a defender siempre las injusticias, y que tengan cuidado estas (personas)... La muerte de él (Vega Gil) no le ayudó a nadie, ni a él, ni a su hijo. Nomás nos causó dolor a todos como sociedad".

Arturo Arredondo, ex integrante de Panda, lamentó que el sistema judicial carezca de garantías para defender a la mujer, pero agregó que no por ello deben denunciar de forma anónima.

"El anonimato te da pie a la duda, a la acusación sin fundamento, y están ocurriendo hechos que nunca acaban bien. El pueblo está tomando justicia, pero hay canales de denuncia... esto está encaminado a la tragedia, al odio. Siempre hay que apegarnos a la ley y la ley debe tomar cartas en el asunto", señaló Arredondo.

La vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser aceptó que el movimiento #MeToo ha dado cabida a expresiones revanchistas.

"Tengo muchos amigos a los que les han inventado cosas. Conozco, he escuchado, a chavitas que dicen: 'Ah, no me pelas, pues te vas a arrepentir'. Y difaman en redes sociales. Es muy delicado. Necesitas pruebas para culpar a alguien de algo", resaltó María Daniela.

Abulón, vocalista de Víctimas del Doctor Cerebro, ahondó en que el problema es incluso de cultura nacional.

"Para que las cosas mejoren, tienen que cambiar las idiosincrasias y costumbres de nuestro País en lo que a igualdad de géneros corresponde. No es sólo un sector en el arte o la música, es en la vida diaria de este País", sostuvo.