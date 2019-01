ENTREVISTA: Crece la emoción de Yalitza Aparicio tras su nominación al Oscar y lo proximo está por llegar

Desde que supo que estaba nominada al Oscar, Yalitza Aparicio no ha parado de trabajar.

Y es que la actriz mexicana, quien es maestra de profesión, ha estado atendiendo llamadas telefónicas de trabajo y filmando un proyecto en Tijuana, por lo que no le ha dado mucho tiempo para descansar y asimilar todo el éxito que está teniendo con su interpretación de Cleo en la cinta “Roma”.

Aparicio es la segunda actriz mexicana en estar nominada en la categoría a Mejor Actriz de los premios de la Academia. La primera fue Salma Hayek por “Frida” (2002), mientras que Katy Jurado (1954) y Adriana Barraza (2006) en el pasado fueron nominadas a Mejor Actriz de Reparto y Lupita Nyong’o (2014) ha sido la única que ha ganado en esa categoría.

Hoy que Yalitza forma parte de este selecto grupo de mexicanas que han recibido la distinción de ser nominadas, la joven actriz habla con Hoy Los Ángles sobre este momento que está viviendo en su vida y le ha llegado de una manera inesperada. “Estoy muy contenta con la nominación, es algo maravilloso”, fueron sus primeras palabras a nuestra publicación.

Yalitza cuenta que se encontraba en México la mañana del martes 22 rodeada de sus compañeras que formaron parte del rodaje de la película y que fueron ellas las que la espertaron para recibir la noticia.

En la página web de la Academia y en las redes sociales como Facebook fue dondese anunció a los nominados. Era my temprano en la mañana cuando sus compañeras se despertaron para ver el anuncio y una vez que se enteraron de la nominación, despertaron a Yalitza y le pusieron una laptop en su cama. Repitieron el video de transmisión y grabaron su reacción con un celular. Ese video en en el que Yalitza se entera de su nominación es el que está circulando con fuego en las redes sociales.

Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba está noticia, gracias Ale A. García y @marielmmayorga por despertarme pic.twitter.com/PdziTnDKxh — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) January 22, 2019

¿Recuerdas qué fue lo que sentiste cuando escuchaste tu nombre entre las nominadas?

Se me vinieron las lágrimas, era una noticia que yo realmente no lo esperaba, fue una emoción muy grande.

¿En qué momento le hablaste a Alfonso Cuarón? ¿Qué fue lo que te dijo?

Como yo estaba en actividades, solo nos estuvimos mensajeandonos y felicitándonos de todo lo que había pasado.

¿Supimos que estabas en Tijuana también filmando?

Eso ya saldrá después en las noticias de que se trató. No he dado ninguna declaración de lo que estábamos filmando, solo de la nominación, no he compartido imagenes tampoco. Posteriormente la producción que lo hizo dará la información, eso les corresponde a ellos.

¿Realmente esperabas esta nominación?

No me la esperaba, estaba esperando la nominación como ‘Mejor Película’ era lo que más deseaba y cuando ví la noticia de mi nominación me sorprendí mucho, eso no pasaba por mi mente.

¿Qué te dice la gente de este logro?

Me han felicitado y están muy contentos por la nominación. A la película le fue muy bien, tenemos 10 nominaciones y la gente está muy contenta, porque es una película mexicana que está representando a todo nuestro país y eso es lo que más nos hace ilusión.

¿Te has imaginado cómo será ese momento cuando camines por la alfombra roja del Oscar?

Será maravilloso, porque estaré disfrutando de todo lo que esté pasando.

¿Te ha contactado algún diseñador para orfecerte el traje que vestirá ese día? ¿Ya te estás preparando para la gran noche?

No, todavía no.

¿Quién te acompañará a la celeremonia?

Sería maravilloso ir con algún miembro de mi familia, pero estamos viendo qué posibilidad hay por la cuestión de las visas y lo que implica estar en Estados Unidos.

Se ha publicado que el actor Jorge Antonio Guerrero, que hace el papel de Fermín, no acudirá al evento porque le negaron la visa ¿Qué piensas de eso?

No sabia sobre esa noticia, no he podido ver las redes sociales, la tuya es es la primera llamada que recibo hoy. He estado desconectada un poco así que no lo sabia.

Recibirás el "Virtuoso Award" en el Festival de Cine de Santa Bárbara ¿Qué significa para tí?

Es algo que me honra, que me contemplen para un premio, eso quiere decir que las personas están recibiendo bien mi actuación y la película en general, que les está agradando el trabajo que hicimos con mucho esfuerzo.

¿Piensas seguir en la actuación o regresarías a tu labor como maestra?

Estoy disfrutando lo que se presentó, no lo esperaba. He descubierto que mediante la actuación también se pueden enseñar muchos mensajes a todas las personas y el ser maestra también implica enseñar y educar a tus alumnos, cualquiera de las dos que vaya a eligir estaré feliz con mi decisión.

Con tu primera película te nominan al Oscar y que hay actrices que han pasado toda su vida en la actuación y no han tenido tu fortuna ¿Qué peinsas de eso?

Si, hay personas que están es esa profesión y se prepararon para ser actrices y que yo esté nominada con mi primer película, eso es excelente, aún sin ser actriz, pero yo lo intenté e ir aprendiendo día a día de todo lo que pasaba. Ponía mucha atención en lo que hacían en cada área, por qué lo hacían y no se si las cosas pasan por algo, pero aquí estamos.

¿A quién le dedicas la nominación?

A mi familia, principalmente a mi mamá que siempre me ha apoyado en todo, me ha enseñado a luchar siempre, a ser trabajadora y por supuesto a todo el equipo que estuvo trabajando con la película y apoyando que esto se lograra.

¿Qué dice tu hermana de tu nominación siendo ella la que iba a audicionar para la película?

Ella está muy contenta, desde un principio las dos íbamos con la intención de saber cómo se hacía un “casting” ninguna de las dos estábamos interesadas en quedar y pues ella está muy contenta por el hecho de no ser ambiciosas, por algo me ha ayudado para estar donde estoy y me dice tú sigue luchando y échale muchas ganas.