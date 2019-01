Conoce al reportero que le hizo' la vida imposible' a Alejandra Guzmán

El tapatío Óscar Jiménez se encontró con un gran reto dentro del set de la bioserie La Guzmán, que estrenó esta semana y en la que da vida a un reportero que tiene distintos enfrentamientos con la cantante mexicana.

"Tenía mucho tiempo que no estaba en televisión, como siete años, obviamente los procesos y los tiempos son diferentes, de repente era 'corte, la luz no está bien'; volver a agarrar ese ritmo me costó muchísimo", señala el histrión.

Aunque hizo casting para cinco personajes, al final Jiménez se quedó con el de Rigo, de quien enfatiza está inspirado en un periodista de espectáculos reconocido en México y que aparece en los 60 capítulos del proyecto.

"Estoy muy contento porque tiene sus tintes, se vuelve el mejor amigo de la antagonista. Tiene unas implicaciones personales difíciles, decide irse a trabajar a otro país y le va muy bien.

"Es un periodista muy famoso en México, pero no te puedo decir quién es. Lo conozco personalmente, pero por situaciones de la producción nunca hablé del personaje con él. El personaje lo creamos con el director: un periodista gay, pero tiene esta parte muy intelectual y también una picarona", completa.

Jiménez recuerda que una de las escenas que más trabajo le costó fue en una en la que tuvo que interpretarlo borracho, misma que tuvieron que repetir en varias ocasiones.

"Se dedica a escarbar y hacerle las preguntas directas sobre drogadicción, problemas familiares, si se la topa en la alfombra roja o en algún lugar la paparazzea.

"Personalmente no tuve contacto con Alejandra, pero sé que parte del elenco sí tuvo contacto con ella y con la familia, porque siempre estuvo interesada en el proyecto", señala el actor.

Además de la bioserie de la cantante mexicana, Jiménez se prepara para aparecer en "Myst Sensation", la continuación del espectáculo que reúne más de 80 números musicales y cerca de tres decenas de artistas en escena.

"Ya estamos por empezar los ensayos y parece que a finales de marzo ya tendremos el show. A veces tenemos ensayos de 10, 12 horas durante un mes completo y es aprenderse más de 100 canciones, pero hemos visto que ha estado en el gusto del público. Hay probabilidad de que tengamos el show completo en Las Vegas este año y en febrero estaremos en Acapulco y Riviera Maya", puntualiza.