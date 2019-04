COBRA KAI. Daniel Larusso vs Johnny Lawrence en ‘ESPN 30 for 30’

Apor días del gran estreno de la segunda temporada de Cobra Kai, hoy YouTube, en colaboración con ESPN 30 por 30, lanzó un nuevo especial titulado “Daniel Larussso VS. Johnny Lawrence”, que retoma el Torneo de Karate de All Valley Sub 18 de 1984.

Se trata de la competencia de artes marciales de la gran pantalla la que el mundo fue testigo de una de las rivalidades más épicas de la historia del karate en California, protagonizada por los personajes ficticios de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence.

35 años después, la rivalidad entre estos adversarios de los Dojos Miyagi-Do y Cobra Kai, continúa marcando una brecha entre los fanáticos, atletas, historiadores y deportistas, que siguen generando preguntas sobre ¿quién debería haber ganado? o si ¿Fue legal o no la patada de la grulla que hizo Daniel? Y lo más importante, ¿quién ganaría en una revancha?

Antes de desaparecer misteriosamente en la década de 1980, John Kreese fue el despiadado sensei del Dojo Cobra Kai. Pero Cobra Kai no murió con su desaparición. La cobra original finalmente vuelve a la escena. Vea al actor Martin Kove hablar sobre el regreso de su papel icónico, y no se pierdan la Segunda Temporada de Cobra Kai este 24 de abril por YouTube Premium.

Así que no te pierdas a Daniel LaRusso (Campeón del Torneo de Karate All Valley de 1984 / Miyagi-Do Sensei), Johnny Lawrence (Campeón del Torneo de Karate All Valley de 1982 / Cobra Kai Sensei), John Kreese (Fundador de Cobra Kai original), Miguel Diaz (Estudiante de Cobra Kai y 2018 All Valley 50th Anniversary Tournament Champion), y Samantha LaRusso (estudiante de Miyagi-Do), hablando sobre las experiencias de sus trabajos en esta serie streaming de YouTube Premium.

Además de los protagonistas, también se puede ver en este video a Ryan Smith (ESPN), Nicole Briscoe (ESPN), Steve Levy (ESPN), Randy Scott (ESPN), Chris Cotter (ESPN), Raymond (Johnny Lawrence Superfan), Jon Hurwitz, Josh Heald y Hayden Schlossberg, quienes hablan de sonado Torneo de Karate del Valle y analizan lo que se considera la historia del karate infantil de "David y Goliat”.

Cobra Kai, que se estrena el 24 de abril, está escrita y producida por Josh Heald (Hot Tub Time Machine), y Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (Harold & Kumar, American Reunion).

Cobra Kai 2 se estrena el 24 de abril por YouTube Premium.

Juntos, el trío ha creado la nueva historia de Karate Kid, que continúa décadas después de que termine la película original.

Heald, Hurwitz y Schlossberg dirigirán gran parte de la serie. Susan Ekins también es productora ejecutiva, mientras que Will Smith, James Lassiter y Caleeb Pinkett fueron productores ejecutivos de Overbrook Entertainment en asociación con Sony Pictures Television Studios.