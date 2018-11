¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 16 de noviembre

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD

Director: David Yates

Reparto: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp

Género: Fantasía/Acción

El rótulo de “Solo para conocedores” resulta sumamente apropiado para una secuela de la cinta del 2016 que solo será entendida a cabalidad por los fans más acérrimos de la obra de J.K. Rowling (la autora británica que ha escrito el guion de esta entrega y de la anterior) debido a sus numerosos personajes y a las referencias permanentes a la mitología relacionada al Mundo de los Magos

De hecho, el film forma parte de una nueva franquicia que es un ‘spin-off’ de la saga de Harry Potter, y no debe ser visto bajo ninguna circunstancia sin haber visto primero la película anterior. Pero si estás entre los ya devotos, la producción entera ofrece varios placeres, gracias a su vistosa puesta en escena, sus grandes actuaciones y una complejidad narrativa que podrá asustar a algunos, pero que muestra una interesante madurez creativa.

WIDOWS

Director: Steve McQueen

Reparto: Viola Davis, Michelle Rodríguez, Cynthia Erivo

Género: Drama/Thriller

El ‘thriller’ inteligente y de alto nivel del año llega de la mano del realizador que hizo ya películas tan notables como “Hunger” y “12 Years a Slave” y que esta vez reúne a un reparto sumamente competente y saludablemente diverso en el plano étnico para desarrollar un relato de empoderamiento femenino que se arriesga en los terrenos de la ambigüedad moral y que se encuentra excelentemente filmado.

Veronica, Alice, Linda y Belle acaban de perder a sus esposos, liquidados por la policía de Chicago en medio de un asalto que ellas desconocían. Cuando se enfrentan a las amenazas de los demás delincuentes vinculados al hecho, ellas mismas tienen que ingeniárselas para transformarse rápidamente en expertas criminales mientras navegan en un mar de intrigas y de corrupción que incluye a los políticos locales y a los supuestos agentes de la ley. Es, sin duda alguna, una de las mejores ofertas cinematográficas del año que ya se termina.

AT ETERNITY’S GATE

Director: Julian Schnabel

Reparto: Willem Dafoe, Oscar Isaac, Emmanuelle Seigner

Género: Drama/Biografía

Sin tener el nivel de producción ni las intenciones comerciales de un título como “Bohemian Rhapsody”, “At Eternity’s Gate” es una cinta sobre un personaje histórico que se siente mucho más original y creativa que la referida, hasta el punto de que es de visión obligatoria para cualquiera que sienta algo por las fabulosas creaciones del pintor holandés Vincent Van Gogh.

Si esta clase de temas te interesan un pepino o eres amante de Maluma, es probable que te aburras soberanamente con esto; de otro modo, deberías disfrutar con la belleza de un filme que se siente sumamente realista pese a desarrollarse en las postrimerías del SXIX, que analiza con eficacia los problemas mentales que aquejaron a este genio, que muestra el rechazo al que se sometió él mismo en vida y que, por supuesto, cuenta con estupendas actuaciones de los grandes Dafoe e Isaac, el primero como el atormentado protagonista y el segundo como el igualmente memorable Paul Gauguin.

GREEN BOOK

Director: Peter Farrelly

Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Género: Drama

Estar ante una cinta dirigida por uno de los directores de comedias tan populares e irreverentes como “There’s Something About Mary” y “Dumb and Dumber” -quien incursiona ahora en el drama- y protagonizada por Viggo Mortensen -uno de los mejores actores del cine actual- es ya un motivo suficiente como que esto despierte el interés de los cinéfilos.

Aquí, Mortensen interpreta a un descendiente de italianos cargado de prejuicios que es contratado para trasladar en su auto a un afamado pianista negro que se encuentra de gira por Estados Unidos. Aunque no todos los críticos están encantados con la película y varios de ellos cuestionan su falta de sutileza, el consenso apunta a las bondades de una historia que apela de manera clara y a la vez entretenida a problemas de intolerancia y que cuenta además con estupendas actuaciones.