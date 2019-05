Muere Peter Mayhew, el legendario intérprete de Chewbacca

Este sábado es el Día de Star Wars, conocido de manera popular como May the 4th Be You; y lo que debía ser una celebración absoluta acaba de adquirir un tono triste debido al fallecimiento de una estrella indiscutible de la saga.

Se trata de Peter Mayhew, quien se puso el pesado traje del ‘wookie’ Chewbacca en la trilogía original y que regresó parcialmente en la entrega del 2015 “The Force Awakens”. Pese a que no hablaba en una lengua reconocible y a su aspecto supuestamente amenazante, Chewie, como lo llamaban los fans, se convirtió en un personaje entrañable y en un compañero perfecto para el rudo pero carismático Han Solo de Harrison Ford.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u