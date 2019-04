Muere Lorraine Warren, inspiración principal de ‘The Conjuring’

Lorraine Warren, la investigadora paranormal que inspiró las cintas del universo de "The Conjuring", acaba de fallecer, publicó TMZ.

El deceso ocurrió a inicios de esta semana, pero apenas fue dado a conocer por Chris McKinnell, nieto de la investigadora. "Mi abuela, Lorraine Warren, nos dejó en silencio y en paz para unirse a su amado Ed. Estaba feliz y riendo hasta el final".

Lorraine, quien tenía 92 años, estuvo casada con Ed Warren, con quien alcanzó la fama mundial debido a sus investigaciones sobre fenómenos paranormales.

La historia y trabajo de esta pareja inspiró la franquicia de James Wan que incluye las cintas “The Conjuring” y “The Conjuring 2”.

En Twitter, Vera Farmiga, quien dio vida a Lorraine en las cintas citadas, expresó su pesar por la muerte de la investigadora. "Mi querida amiga Lorraine Warren ha muerto. De un profundo sentimiento de tristeza surge un profundo sentimiento de gratitud. Estaba tan bendecida de haberla conocido y estoy honrada de retratarla. Vivió su vida con gracia y alegría”.

